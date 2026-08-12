Conmoción en Córdoba: un perro atacó ferozmente a un nene de 2 años y está en grave estado

Un nene de 2 años fue violentamente atacado por un dogo argentino en Córdoba y debió ser internado tras sufrir heridas graves en distintas partes de la cabeza y la cara. Ocurrió en las últimas horas, en la localidad de Villa Allende y generó conmoción entre los vecinos por la brutalidad del ataque.

Según trascendió, el menor fue asistido de forma inmediata después de la agresión y trasladado de manera urgente a un Hospital para recibir atención profesional. Hasta ahora, permanece internado y con estricto seguimiento de su evolución.

Cabe señalar que el de Villa Allende no es el primer caso de un ataque de este estilo contra un menor. Se dio a conocer en medio de una serie de ataques de perros que volvieron a traer a la agenda pública la necesidad de sostener medidas de prevención concretas y certeras.

El ataque del perro al menor de Villa Allende

Según la investigación del caso, el perro involucrado es un dogo argentino, una raza que se caracteriza por su gran tamaño y potencia física. El menor fue mordido principalmente en distintas partes de la cabeza y el rostro.

La gravedad del ataque no está solo relacionada con la fuerza de la mordida, sino también con la edad de la víctima. Al ser un niño de dos años, la diferencia de tamaño y de fuerza frente a un animal con estas características logró que las lesiones se conviertan en severas prácticamente en segundos.

Las circunstancias en las que se produjo el ataque, hasta el momento, son materia de investigación. Resta establecer también qué ocurrió con el animal después del hecho y qué medidas adoptaron las autoridades en ese sentido.

Ataques de perros en Córdoba

El hecho ocurrió en una provincia donde los ataques de perros ya son reiterados. Más allá de la raza, los especialistas y las organizaciones vinculadas al bienestar animal suelen remarcar que la prevención depende de distintos factores como la responsabilidad de los propietarios, el control de los animales, las condiciones de seguridad de los espacios donde están y la supervisión cuando hay chicos cerca.

En el caso de Villa Allende, la prioridad está en la recuperación del niño pero las autoridades cordobesas siguen la investigación para determinar cómo ocurrió el ataque y evaluar las posibles responsabilidades que podrían recaer en el entorno.

En el mismo proceso se deberá establecer si existieron incumplimientos por parte de los dueños del perro y qué medidas correspondería adoptar en ese sentido.