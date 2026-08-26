Confirmaron dónde se alojará el papa León XIV durante su visita a la Argentina

El papa León XIV hará base en la Nunciatura Apostólica, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires.

La organización de la visita del papa León XIV a la Argentina está en marcha. En las últimas horas se conoció cuál será la sede donde se alojará el Sumo Pontífice y qué lugares visitará a inicios de noviembre.

El papa León XIV hará base en la Nunciatura Apostólica, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. Se prevé que desde allí realizará un recorrido que todavía resta por definir por completo, pero ya cuenta con paradas establecidas.

El Pontífice visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján; antes pasará por Montevideo, Paysandú y Florida, en Uruguay, y finalizará en Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa, en Perú.

Jorge Eduardo Scheining, arzobispo de Mercedes-Luján, brindó detalles luego de tener una reunión con el líder de la Iglesia católica en el Vaticano. En diálogo con Radio Mitre, el religioso comentó que el Papa descansará en la Nunciatura de Buenos Aires.

El esquema inicial de la visita contempla que estará el lunes 9 de noviembre en Buenos Aires, el martes 10 en Córdoba y el miércoles 11 en Luján, siempre con base en la Nunciatura. Además, se analizan encuentros con religiosos, seminaristas, personas privadas de la libertad y personas con discapacidad.

Cronograma de la visita de León XIV a la Argentina

Sobre el estado del viaje, Scheining confirmó que esta semana llegó una misión del Vaticano para terminar de definir el itinerario y la seguridad de la visita del Santo Padre.

“El fino lo vamos a poner esta semana, pero el grueso es que va a estar el lunes en Buenos Aires, el martes en Córdoba y el miércoles en Luján, siempre haciendo base en la Nunciatura”, reafirmó el religioso.

En cuanto a las actividades que realizará el arzobispo de Mercedes-Luján, aún "se ajustan los detalles", pero habrá "distintos encuentros". Entre las opciones que se debaten se encuentra una visita a una penal que podría ser la cárcel de Villa Devoto.

También se refirió a la posibilidad de un acto masivo con jóvenes en el estadio Monumental en CABA, que sigue en carpeta pero sin confirmación.

“La cancha de River es un lugar muy interesante para un encuentro, pero el problema es que tiene un aforo limitado (para 85 mil personas) y nosotros queremos que no tenga limitaciones porque creemos que puede ser un encuentro importante. La verdad es que todavía no está definido”, detalló.