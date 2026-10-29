Conecta Mendoza: cuándo empieza a circular el metrotranvía y cómo será su recorrido

El metrotranvía de Mendoza sumará un nuevo tramo hacia el sur: la traza que une la Estación Pellegrini con el Parque Benegas, en la municipalidad de Godoy Cruz. Según las estimaciones del Gobierno provincial y de la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM), el servicio estará habilitado para los pasajeros a mediados de noviembre. Antes de la apertura, el tramo pasará por un período de pruebas.

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Cuándo empieza a circular el metrotranvía a Benegas

Todavía no hay una fecha exacta. La estimación oficial es que los usuarios puedan viajar hasta el Parque Benegas a mediados de noviembre. Según el medio local MDZ, en las primeras semanas de funcionamiento las frecuencias serán más espaciadas.

Las pruebas previas se centran en la Estación Pellegrini, donde se estrena un cambio de vías eléctrico y automático. Desde ahí, algunas formaciones seguirán el recorrido habitual hacia la Estación Gutiérrez, en Maipú, y otras tomarán la nueva traza hacia Benegas. Es la primera vez que el sistema tiene un desvío de este tipo, por lo que también habrá operarios controlando el cruce de formaciones.

Cómo será el recorrido y cuáles son las nuevas paradas

La extensión hacia Benegas llevó tres años de obra y suma cinco kilómetros de doble vía y seis estaciones: Chacabuco, Rivadavia, San Vicente, San Martín Sur, Trapiche y Benegas.

Según el mapa oficial de STM, la nueva línea sale de la Estación Mendoza y comparte las paradas Belgrano, Pedro Molina, 25 de Mayo y Pellegrini con el ramal que va a Maipú. Después de Pellegrini se separa hacia el sur y pasa cerca de lugares como el Parque Deportivo Raúl Alfonsín, el Ministerio de Seguridad, el Parque San Vicente y el puente de la ciclovía de Godoy Cruz. El recorrido termina en la Estación Benegas, a metros del parque del mismo nombre y del centro comercial Palmares.