Las preocupaciones y advertencias sobre la relación de las nuevas generaciones con las pantallas crecieron en los últimos años, sobre todo luego de la pandemia del Covid-19, como producto del aumento de problemáticas como el aislamiento social, la dificultad para establecer vínculos duraderos, la proliferación de padecimientos tales como ansiedad y depresión, asociados a las redes sociales, y la pérdida de los espacios tradicionales de socialización. Sin embargo, como contrapunto a dichos sucesos, comienza a observarse en buena parte del mundo una tendencia social que propone mirar el comportamiento juvenil contemporáneo desde otra perspectiva: el community-maxxing.

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El término en inglés, que se ha instalado a partir de un artículo reciente del medio británico The Guardian, combina la palabra comunidad con el sufijo maxxing, utilizado en la cultura digital para hablar de la optimización de algún aspecto de la vida. Según el artículo “el community-maxxing consiste en buscar conexiones presenciales regulares a tu alrededor, a menudo vinculadas a intereses compartidos.

Lo paradójico es que plantea que, así como durante un tiempo la conversación digital estuvo hegemonizada por expresiones de optimización del rendimiento personal, como looksmaxxing (la búsqueda de maximizar el atractivo físico), sleepmaxxing (Optimizar el sueño) o gymmaxxing (dedicar mucho a entrenar en el gimnasio), ahora aparece una variante que pone el foco en los vínculos, en lo colectivo y lo comunitario.

La tendencia, que puede atribuirse particularmente a una reacción contra el aislamiento de la generación Z, es decir los nacidos entre 1997 y 2012, implica una búsqueda deseada y deliberada de comunidad entre jóvenes que quieren recuperar encuentros presenciales, el cara a cara, participar de actividades colectivas y construir relaciones por fuera de las plataformas digitales. Clubes de lectura, grupos de caminatas, talleres de cerámica, actividades deportivas, convocatorias al aire libre, coros, voluntariados, encuentros religiosos y espacios barriales o territoriales forman parte de las experiencias que hoy materializan estas nuevas formas de sociabilidad.

Hay un punto importante a aclarar y es que la tendencia no implica abandonar las redes sociales o rechazar la tecnología. Más bien lo que plantea es refrescar los vínculos y recuperar elementos de lo físico que la conexión digital no consigue reemplazar como la posibilidad de compartir un espacio físico, el cuerpo a cuerpo, sostener una actividad con otras personas sin interrupciones o estímulos externos, construir relaciones reales que no dependan de lo virtual, registrar al otro en toda su humanidad y no como un avatar fragmentado.

El aislamiento y la salud mental: una generación que necesita redes de contención

Para entender el community-maxxing, y su potencia social transformadora, debemos partir de un diagnóstico hoy lamentablemente generalizado entre los jóvenes y adolescentes: el malestar emocional, la sensación de soledad y las dificultades para construir redes de apoyo. En Argentina, la Encuesta Nacional Kids Online, desarrollada por UNICEF y UNESCO en 2026, advierte que el 23% de los adolescentes de entre 12 y 17 años manifestó haberse sentido solo siempre o casi siempre durante la semana previa al relevamiento. El porcentaje asciende al 28% entre las mujeres y al 27% entre quienes pertenecen a hogares de nivel socioeconómico bajo. El mismo estudio señala que el 21% se sintió triste siempre o casi siempre y que solamente el 35% manifestó sentirse optimista respecto de su futuro.

Otro dato significativo lo encontramos en una investigación del Instituto Periferias, de octubre de 2026, a partir de 1.746 encuestas presenciales a adolescentes y jóvenes de entre 16 y 25 años de barrios populares de distintas jurisdicciones del país. El documento indica que el 26,4% declaró haberse sentido solo o aislado muchas veces o siempre; el 38% manifestó haber experimentado nerviosismo o ansiedad, y el 25,4% tristeza o depresión; y el 47,2% dijo que no había tenido con quién hablar de sus problemas de salud mental o de sus preocupaciones económicas, laborales y familiares durante los días previos al relevamiento. Además, el 53,7% afirmó que no buscaba ayuda cuando atraviesa situaciones de malestar.

En la misma línea, un estudio del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires, realizado entre diciembre de 2025 y enero de 2026 sobre 1.002 jóvenes de entre 18 y 29 años en situación de vulnerabilidad social, encontró que más del 70% experimenta problemas frecuentes de nervios o ansiedad y que la mitad reconoce sentir desgano o síntomas compatibles con la depresión.

Las diferentes investigaciones muestran que las dificultades y padecimientos no tienen que ver exclusivamente con experiencias biográficas o cuestiones meramente subjetivas, sino que se articulan con la situación socioeconómica, la falta de dinero, el trabajo y el desempleo, que son mencionadas como las principales preocupaciones de los jóvenes encuestados. La incertidumbre sobre el futuro aparece así entrelazada con el malestar emocional y las dificultades para construir proyectos de vida. Además un punto que marcan todos los estudios sobre malestar emocional es las dificultades que tienen los jóvenes a la hora de encontrar interlocutores, generar vínculos de confianza, pedir ayuda y formar parte de espacios y ámbitos donde sentirse reconocidos y acompañados. En este contexto, se resignifica esta tendencia a la búsqueda de espacios comunitarios que pueden contribuir a romper el círculo del aislamiento y generar condiciones para que el malestar no se transite en soledad.

Del individualismo a las nuevas formas de comunidad

Saliendo del plano exclusivamente digital, sabemos que durante las últimas décadas se transformaron también las formas de organización de la vida cotidiana, los tiempos con los que contamos y los espacios donde las personas construyen sus vínculos. La precarización laboral, la aceleración y el vértigo, la exigencia de disponibilidad permanente, los mandatos de autoexplotación y las dificultades económicas irremediablemente también impactan sobre las posibilidades de sostener relaciones y participar de actividades sociales, culturales y colectivas. Byung-Chul Han analiza justamente cómo la cultura del rendimiento termina generando individuos obligados a gestionarse permanentemente a sí mismos, incluso en ámbitos que antes no eran sometidos a las lógicas de la productividad.

En ese contexto, la comunidad no desapareció, pero sí nos hemos distanciado de muchas de las instituciones que históricamente la organizaban, por mencionar algunas como centros culturales, partidos políticos, clubes de barrio, bibliotecas populares, cooperadoras escolares, centros vecinales, comedor comunitario, entre otros. Estos espacios, que fueron históricamente vertebrales en la organización y vida barrial argentina, se caracterizan porque las personas pueden asistir sin que exista necesariamente una obligación laboral, un mandato familiar o una demanda económica. Es en estos espacios, libres de la lógica de mercado, donde se construyen las relaciones y se comparten experiencias diversas y se produce una forma de integración social genuina.

Lamentablemente, en medio del capitalismo digital, el debilitamiento de estos espacios terminan impactando en las actividades y rutinas, pero sobre todo en las posibilidades de construir redes de confianza, reconocimiento y solidaridad. Partiendo de esta situación, el community-maxxing deja a la vista, tal vez, la expresión de una necesidad más profunda de recuperar ámbitos donde la pertenencia no dependa del rendimiento individual, la ganancia de capital social, la posibilidad de sacar alguna ventaja económica o de la capacidad de consumo.

La dimensión política del fenómeno, si es que la tuviera, podría residir en la fuerza y voluntad de una generación que parece estar redescubriendo el registro del otro, en medio de una época marcada por los discursos de la autosuficiencia, la competencia y el éxito individual, parece estar redescubriendo el registro del otro, del vínculo entre pares, del valor de la alteridad, como formas elementales de sociabilidad y que hacen al desarrollo de la comunidad.