Comer pastas caseras en una casona antigua del 1900: la escapada ideal para un finde largo en Buenos Aires

Hay un pueblo de Buenos Aires que queda a tan solo una hora de Capital Federal y que es perfecto para visitar en primavera, con muy pocos turistas, mucho verde, historia y comida casera. Una parada obligatoria es Restaurante Magnolia, una casona antigua del año 1908, a cargo de dos amigas que cocinan la pasta casera más rica de todo el pueblo.

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"En este pueblo poco turístico, lo único que no se negocia son las pastas bien caseras. Totalmente rodeado de verde y mucha tranquilidad, les presento la cocina de dos amigas que dejaron toda su vida detrás para invitarte a comer la mejor pasta casera en una casona de 1908", cuenta La Chica del Brunch.

El pueblo se llama Villa Ruiz, tiene solamente 500 habitantes y está a 10 minutos de Carlos Keen. "El tren ya no pasa desde el '93, y para llegar desde Capital, tardás una hora", cuenta. El espacio tiene un amplio jardín en el que se puede disfrutar de la comida mientras estás en contacto con la naturaleza.

Los platos más recomendados de Restaurante Magnolia

La pasta casera es la estrella del lugar. La creadora del video recomienda "arrancar con una picada de campo con aranchinis y empanadas fritas de osobusco", además de probar la lasagna, "que es un poema para los que amamos el queso". También recomiendan los angolottis con salsa de hongos y rellenos de cordero, y para el postre, la torta tibia de manzanas con helado. "Después de comer, podés pasear por la vieja estación de tren y conectar con las tradiciones del pueblo", aconseja.

Dirección, horarios y contacto

Dirección : Daniel Morgan y Pasarotti, B6705 Villa Ruiz.

Teléfono : 02323 21-7490

Instagram : click en este link .

Horarios: sábado de 12 a 15; domingo de 12 a 16; lunes de 12 a 15 (consultar por excepción en días feriados).

Cómo llegar desde CABA

Para llegar a Magnolia, en Villa Ruiz desde CABA, hay que tomar el Acceso Oeste en dirección a Luján y continuar por la Ruta Nacional 7. Luego, seguir las indicaciones hacia la localidad de San Andrés de Giles y Villa Ruiz hasta llegar al cruce de las calles Daniel Morgan y Pasarotti, donde se encuentra el restaurante. El viaje en auto lleva entre una hora y una hora y media, según el punto de partida y el tránsito.