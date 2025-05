PBA entregó equipamiento a comedores escolares y consolida una inversión de más de $4.360 millones

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof, continúa con el refuerzo de políticas alimentarias en comedores escolares. Esta semana, la localidad de General Villegas recibió equipamiento en 10 establecimientos educativos. De esta manera, ya son más de 3.700 los establecimientos educativos que recibieron equipamiento, y representa una inversión de más de $4.360 millones por parte del Estado bonaerense.

Allí estuvo presente el director del SAE, Juan Sorrentino; el intendente local, Gilberto Alegre y la presidenta del Consejo Escolar, Karina Gianolio. En el marco de la visita el funcionario provincial recorrió la Escuela Especial Nº 501, y encabezó además, junto a las autoridades locales, la entrega de certificados a 50 de los 97 auxiliares que completaron el curso de manipulación de alimentos.

En General Villegas,Ambos programas fueron fortalecidos con un incremento en sus partidas anunciado en marzo,

El SAE como principal política alimentaria escolar

El director del Servicio Alimentario Escolar, Juan Sorrentino, reflexionó respecto al trabajo que realizan en su área: "Tratamos de estar muy cerca de las gestiones porque sabemos que sostener un servicio alimentario es muy dificil. Es un desafío permanente tener un programa que busque equidad en una provincia tan heterogénea y amplia". Y agregó: "Para nosotros es una tranquilidad contar con un consejo escolar comprometido y una gestión municipal que acompaña, como sucede con Villegas".

Desde la gestión remarcaron que se viene a saldar "una deuda histórica con los auxiliares de educación, a quienes durante años no se les ofrecieron instancias de capacitación", expresó: "Es un éxito rotundo. En dos años y medio, ya formamos a más de 17 mil auxiliares en toda la Provincia".

Por su parte, el intendente Alegre agradeció la presencia provincial y remarcó la situación que atraviesa el municipio frente al recorte de recursos por parte del gobierno nacional.

Kicillof inauguró el edificio 254 de su gestión

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, estuvo presente este martes en la inauguración formal del nuevo edificio de la Escuela de Educación Secundaria N°5 de General Madariaga. Además, el mandatario entregó patrulleros y firmó un convenio para financiar obras de infraestructura social y urbana en el barrio Belgrano.

Durante el acto estuvo acompañado por el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; el intendente local, Esteban Santoro; y la directora de la institución, Gabriela Kopciuch. En ese marco, Kicillof remarcó: "En la provincia de Buenos Aires no vamos a permitir que nadie venga a eliminar la educación pública, el hospital público ni todas las obras de infraestructura que llevamos adelante desde el Gobierno bonaerense para impulsar y desarrollar el sector privado: el Estado no puede hacer todo, pero sin Estado no tenemos nada".