Colita de pelo anti-piojos: el increíble invento argentino que es furor entre los niños .

Los piojos son los clásicos enemigos de grandes y chicos, especialmente durante la época escolar. El contagio se produce con facilidad en entornos donde los niños tienen contacto cercano y si bien existen muchos métodos caseros, aún no se había encontrado una solución definitva para ponerle fin a esta problemática.

{{{htmlAmp}}}

Por ese motivo, la empresa de tecnología Kovi junto a investigadores del CONICET desarrollaron una colita de pelo que actúa como método de prevención contra los piojos y facilita incorporar sustancias con acción repelente a materiales textiles.

La empresa de tecnología Kovi junto a investigadores del CONICET desarrollaron una colita de pelo que actúa como método de prevención contra los piojos.

La iniciativa nació a raíz de una tecnología textil que fue desarrollada para incorporar sustancias activas a diferentes productos y se convirtió en una solución inesperada para la pediculosis. Su particularidad es que el repelente, en este caso contra los piojos, queda impregnado en el accesorio y se va liberando de manera controlada.

Es así que la colita tiene doble función ya que sujeta el cabello y además previene la propagación de liendres y piojos. En primera instancia, este producto fue pensado especialmente para el pelo de los niños, pero no se descarta su uso en adultos.

Cómo funciona la colita anti-piojos

Los piojos son parásitos diminutos que se alojan en el cuero cabelludo y se alimentan de sangre. Aunque es común pensar que pueden saltar o volar, en realidad se trasladan caminando y el contagio ocurre, principalmente, cuando existe contacto directo entre cabellos.

En ese contexto, la prevención apunta a generar una barrera que dificulte su llegada y permanencia en el pelo. La colita incorpora un compuesto de acción repelente que, al entrar en contacto con el cabello y su entorno, crea condiciones poco favorables para estos insectos. De esta manera, puede contribuir a disminuir el riesgo de que los piojos se instalen.

Una de las particularidades de esta propuesta es que incorpora la prevención a un elemento de uso cotidiano. En lugar de sumar un paso específico a la rutina de los chicos, la tecnología se integra a un accesorio que ya forma parte de su día a día. Sin embargo, la colita no reemplaza los tratamientos necesarios cuando ya existe una infestación. En esos casos, se deben utilizar los productos específicos para tratar la pediculosis y complementar el procedimiento con el peine fino.

También es importante revisar el cabello de quienes tuvieron contacto cercano con la persona afectada, especialmente dentro del hogar, y mantener controles frecuentes para detectar una posible reinfestación.