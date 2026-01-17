No es la línea 60: el colectivo de AMBA con el recorrido más largo, ¿hasta dónde llega?

La cuenta Rankings de Argentina (@ArgenRanks) de X (exTwitter) publicó la lista de las 10 líneas de colectivos con los recorridos más extensos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La nómina que en su base ubicó a las unidades de la línea 53 operada por Transporte S.A. con 54 km, línea 176 de Expreso General Sarmiento S.A.con 68 km y línea 51 de San Vicente S.A. con 70 km, la encabazó las formaciones bajo potestad de Transporte Atlántida S.A.C.

El colectivo de AMBA con el recorrido más largo, ¿hasta dónde se puede llegar?

Con un trayecto de 131 km, uniendo los barrios porteños de Palermo y Plaza Miserere con localidades del oeste y norte del Gran Buenos Aires como Moreno, Luján, Pilar y Mercedes, la línea 57 encabezó el ránking de los 10 colectivos con los recorridos más extensos del AMBA.

Operado por Transporte Atlántida S.A.C., cuenta con 19 ramales de cobertura, siendo el más amplio el P: Mercedes por Autopista - Expreso.

Ramales de la Linea 57 de colectivos

Recorrido A (Por Rutas Provinciales Nros. 8 Y 7)

Palermo (Ciudad Autónoma De Buenos Aires) – Terminal De Ómnibus De Mercedes (Partido De Mercedes - Provincia De Buenos Aires)

Recorrido B (Por Camino Del Buen Ayre Y Estación Moreno)

Palermo (Ciudad Autónoma De Buenos Aires) - Terminal De Ómnibus De Mercedes (Partido De Mercedes - Provincia De Buenos Aires)

Recorrido C (Por Acceso Oeste)

Palermo (Ciudad Autónoma De Buenos Aires) - Terminal De Ómnibus De Luján (Partido De Luján - Provincia De Buenos Aires)

Recorrido D (Por Rutas Provinciales Nros. 8 Y 7)

Palermo (Ciudad Autónoma De Buenos Aires) - Terminal De Ómnibus De Luján (Partido De Luján - Provincia De Buenos Aires)

Recorrido E (Por Ruta Provincial Nº 8)

Palermo (Ciudad Autónoma De Buenos Aires) - Pilar (Partido De Pilar - Provincia De Buenos Aires)

Recorrido F (Por Acceso Norte)

Palermo (Ciudad Autónoma De Buenos Aires) - Pilar (Partido De Pilar - Provincia De Buenos Aires)

Recorrido G (Por Estación Garín)

Palermo (Ciudad Autónoma De Buenos Aires) - Pilar (Partido De Pilar - Provincia De Buenos Aires)

Recorrido H (Por Ruta Provincial Nº 8 )

Palermo (Ciudad Autónoma De Buenos Aires) - Estación Capilla Del Señor (Ex - Línea Mitre - Partido De Exaltación De La Cruz - Provincia De Buenos Aires)

Recorrido I (Por Ruta Provincial Nº 8)

Palermo (Ciudad Autónoma De Buenos Aires) - Cruce Castelar (Partido De Moreno - Provincia De Buenos Aires)

Recorrido J (Por Camino Del Buen Ayre)

Palermo (Ciudad Autónoma De Buenos Aires) - Estación Moreno (Ex - Línea Sarmiento - Partido De Moreno - Provincia De Buenos Aires)

Recorrido K (Por Camino Del Buen Ayre Y Avenida Roca)

Palermo (Ciudad Autónoma De Buenos Aires) - Estación Moreno (Ex - Línea Sarmiento - Partido De Moreno - Provincia De Buenos Aires)

Recorrido L (Por Autopista 25 De Mayo-Au 1, Autopista Perito Moreno-Au6 Y Autopista Del Oeste-Ruta Nacional N° 7)

Plaza Italia (Ciudad Autónoma De Buenos Aires) ‑ Mercedes (Partido De Mercedes -Provincia De Buenos Aires)

Servicios Expresos

Recorrido M (Por Camino Del Buen Ayre)

Palermo (Ciudad Autónoma De Buenos Aires) ‑ Mercedes (Partido De Mercedes-Provincia De Buenos Aires)

Recorrido N (Por Acceso Norte)

Palermo (Ciudad Autónoma De Buenos Aires) ‑ Pilar (Partido De Pilar-Provincia De Buenos Aires)

Servicios Expresos Diferencial

Recorrido Ñ (Por Avenida Intendente Cantilo Y Acceso Norte)

Palermo (Ciudad Autónoma De Buenos Aires) - Estación Capilla Del Señor (Ex - Línea Mitre - Partido De Exaltación De La Cruz - Provincia De Buenos Aires)

Recorrido O (Por Avenida Intendente Cantilo Y Acceso Norte)

Palermo (Ciudad Autónoma De Buenos Aires) - Pilar (Partido De Pilar - Provincia De Buenos Aires)

Recorrido P (Por Autopista 25 De Mayo-Au 1, Autopista Perito Moreno-Au6 Y Autopista Del Oeste-Ruta Nacional N° 7)

Plaza De Miserere (Ciudad Autónoma De Buenos Aires) ‑ Mercedes (Partido De Mercedes -Provincia De Buenos Aires)

Recorrido Q (Por Autopista 25 De Mayo-Au 1, Autopista Perito Moreno-Au6 Y Autopista Del Oeste-Ruta Nacional N° 7)

Plaza De Miserere (Ciudad Autónoma De Buenos Aires) ‑ Luján (Partido De Luján -Provincia De Buenos Aires)

Recorrido R (Por Autopista 25 De Mayo-Au 1, Autopista Perito Moreno-Au6 Y Autopista Del Oeste-Ruta Nacional N° 7)

Plaza De Miserere (Ciudad Autónoma De Buenos Aires) ‑ Moreno (Partido De Moreno -Provincia De Buenos Aires)