La Secretaría de Transporte de la Nación implementará modificaciones en el recorrido de la línea 71 de colectivos, un servicio que conecta distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires con el norte del conurbano bonaerense.

{{{htmlAmp}}}

Los cambios alcanzarán a los trayectos que realizan las unidades y buscan adecuar la circulación del servicio en determinados sectores de su recorrido habitual.

La modificación fue informada por el sitio especializado EnElSubte, que detalló cuáles serán las alteraciones previstas para los pasajeros que utilizan estos servicios.

¿Qué cambios tendrá la línea 71 y cómo funcionarán los nuevos servicios?

La línea 71 incorporará dos servicios cortos en el recorrido B, que circula por Panamericana: uno unirá Chacarita con Villa Adelina y el otro partirá de Villa Urquiza hacia esa misma localidad de San Isidro. Ambos funcionarán de lunes a viernes en las horas de mayor demanda.

Las nuevas prestaciones podrán representar hasta el 25% de las salidas diarias habilitadas para ese ramal, que conservará el servicio regular entre Once y Villa Adelina. La Secretaría de Transporte indicó que la medida "busca reforzar la conectividad con los principales centros de transbordo y facilitar los desplazamientos de los pasajeros".

Los recorridos A y C, que circulan por Maipú, también tendrán un ajuste en el trayecto de regreso a Plaza Miserere. La modificación se aplicará en Saavedra, cerca del paso bajo nivel de la avenida Ricardo Balbín, y no afectará el recorrido hacia el norte del conurbano.

A partir del cambio, las unidades pasarán por Paroissien, Dr. Rómulo Naón y Manzanares. Después tomarán la avenida Ricardo Balbín, volverán a Dr. Rómulo Naón y seguirán por Crisólogo Larralde hasta recuperar el itinerario habitual hacia Once. Según explicó la cartera nacional, el objetivo es "mejorar la fluidez del tránsito y las condiciones de seguridad vial en ese sector".

La modificación fue solicitada por la empresa Línea 71 S.A. y autorizada mediante la Resolución 55/2026. La compañía deberá conservar las frecuencias mínimas reglamentarias de los tres recorridos, sin cambios en la cantidad máxima ni mínima de colectivos habilitados.