El Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires habilitó la circulación del nuevo ramal C de la línea de colectivos 42 y ahora llegará hasta el Parque de los Niños, ubicado en el límite con Vicente López.
El servicio puesto en marcha desde este jueves 22 de enero, unirá el barrio porteño de Nueva Pompeya con Núñez, beneficiando a más de 30 mil vecinos y pasajeros.
¿Cómo es el recorrido del nuevo ramal C de la línea de colectivos 42?
El recorrido, que unirá el sur y el norte de la Ciudad de Buenos Aires, tendrá la ubicación de su estación cabecera sur en Avenida Amancio Alcorta y Oscar Natalio Bonavena, en el barrio Espora, mientras que en Núñez se encontrará en el Parque de los Niños, donde miles de vecinos asisten los fines de semana a las actividades de entretenimiento.
Además, el nuevo ramal permitirá la conexión con los barrios de Parque Chacabuco, Caballito, Palermo, Villa Crespo, Chacarita y Belgrano. El servicio funcionará entre las 05.30hs y las 22hs.
Por otro lado, y como parte también de mejoras en la conexión entre ambos extremos, el ramal B, que finaliza en Ciudad Universitaria, también ingresará al barrio Espora, compartiendo el mismo recorrido y estación de cabecera en esa zona.
MÁS INFO
Línea 42 | Ramales y recorridos
Ramal A | Pompeya - Ciudad Universitaria por River (sin cambios)
IDA A CIUDAD UNIVERSITARIA: Desde AVENIDA AMANCIO ALCORTA y OSCAR NATALIO BONAVENA por AVENIDA AMANCIO ALCORTA, AVENIDA SÁENZ, TRAFUL SUR, TRAFUL NORTE, ESQUIÚ, AVENIDA DEL BARCO CENTENERA, AVENIDA CASTAÑARES, SANTANDER, AVENIDA JOSÉ MARÍA MORENO, AVENIDA ACOYTE, MUÑECAS, AVENIDA DORREGO, GUZMÁN, JORGE NEWBERY, AVENIDA CORRIENTES, AVENIDA FEDERICO LACROZE, AVENIDA DEL LIBERTADOR, AVENIDA VIRREY VÉRTIZ, ECHEVERRÍA, AVENIDA FIGUEROA ALCORTA, AVENIDA GUILLERMO UDAONDO, AVENIDA LEOPOLDO LUGONES, Puente SCALABRINI ORTIZ, AVENIDA INTENDENTE GÜIRALDES, calles interiores de CIUDAD UNIVERSITARIA donde estaciona.
REGRESO A POMPEYA: Desde CIUDAD UNIVERSITARIA por calles interiores de la misma, AVENIDA INTENDENTE GÜIRALDES, AVENIDA INTENDENTE CANTILO, Distribuidor ÁNGEL LABRUNA, AVENIDA GUILLERMO UDAONDO, AVENIDA PRESIDENTE FIGUEROA ALCORTA, JURAMENTO, CASTAÑEDA, ECHEVERRÍA, HÚSARES, JURAMENTO, AVENIDA VIRREY VÉRTIZ, AVENIDA DEL LIBERTADOR, MIGUELETES, TEODORO GARCÍA, AVENIDA CABILDO, AVENIDA FEDERICO LACROZE, AVENIDA CORRIENTES, AVENIDA DORREGO, MARTÍNEZ ROSAS, DARWIN, AVENIDA WARNES, OLAYA, AVENIDA DÍAZ VÉLEZ, HIDALGO, AVENIDA DÍAZ VÉLEZ, AVENIDA ACOYTE, AVENIDA JOSÉ MARÍA MORENO, AVENIDA CASTAÑARES, CACHIMAYO, MOM, AVENIDA RIESTRA, AVENIDA DEL BARCO CENTENERA, ESQUIÚ, AVENIDA SÁENZ, AVENIDA SÁENZ OESTE, 27 DE FEBRERO, AVENIDA SÁENZ ESTE, AVENIDA AMANCIO ALCORTA hasta OSCAR NATALIO BONAVENA.
Ramal B | Pompeya - Ciudad Universitaria por Echeverría vía Barrio Espora
IDA A CIUDAD UNIVERSITARIA: Desde AVENIDA AMANCIO ALCORTA y OSCAR NATALIO BONAVENA por AVENIDA AMANCIO ALCORTA, JUEZ MAGNAUD, AVENIDA AMANCIO ALCORTA, AVENIDA IRIARTE, IGUAZÚ, AVENIDA OSVALDO CRUZ, DIÓGENES TABORDA, SANTO DOMINGO, ALBERTO EINSTEIN, AVENIDA AMANCIO ALCORTA, AVENIDA SÁENZ, TRAFUL SUR, TRAFUL NORTE, ESQUIÚ, AVENIDA DEL BARCO CENTENERA, AVENIDA CASTAÑARES, SANTANDER, AVENIDA JOSÉ MARÍA MORENO, AVENIDA ACOYTE, MUÑECAS, AVENIDA DORREGO, GUZMÁN, AVENIDA JORGE NEWBERY, AVENIDA CORRIENTES, AVENIDA FEDERICO LACROZE, AVENIDA DEL LIBERTADOR, AVENIDA VIRREY VÉRTIZ, ECHEVERRÍA, Puente SCALABRINI ORTIZ, AVENIDA INTENDENTE GÜIRALDES, hasta calles interiores de CIUDAD UNIVERSITARIA.
REGRESO A NUEVA POMPEYA: Desde CIUDAD UNIVERSITARIA por calles interiores de la misma, AVENIDA INTENDENTE GÜIRALDES, AVENIDA INTENDENTE CANTILO, Distribuidor ÁNGEL LABRUNA, AVENIDA GUILLERMO UDAONDO, AVENIDA PRESIDENTE FIGUEROA ALCORTA, JURAMENTO, CASTAÑEDA, ECHEVERRÍA, HÚSARES, JURAMENTO, AVENIDA VIRREY VÉRTIZ, AVENIDA DEL LIBERTADOR, MIGUELETES, TEODORO GARCÍA, AVENIDA CABILDO, AVENIDA FEDERICO LACROZE, AVENIDA CORRIENTES, AVENIDA DORREGO, MARTÍNEZ ROSAS, DARWIN, AVENIDA WARNES, OLAYA, AVENIDA DÍAZ VÉLEZ, HIDALGO, AVENIDA DÍAZ VÉLEZ, AVENIDA ACOYTE, AVENIDA JOSÉ MARÍA MORENO, AVENIDA CASTAÑARES, CACHIMAYO, MOM, AVENIDA RIESTRA, AVENIDA DEL BARCO CENTENERA, ESQUIÚ, AVENIDA SÁENZ, AVENIDA SÁENZ OESTE, AVENIDA 27 DE FEBRERO, AVENIDA SÁENZ ESTE, DOCTOR DOMINGO CABRED, CACHI, SANTO DOMINGO, PEPIRÍ, AVENIDA OSVALDO CRUZ, IGUAZÚ, PEDRO BALIÑA, OSCAR NATALIO BONAVENA hasta AVENIDA AMANCIO ALCORTA.
Ramal C | Pompeya - Parque de los Niños por River vía Barrio Espora
IDA A PARQUE DE LOS NIÑOS: Desde AVENIDA AMANCIO ALCORTA y OSCAR NATALIO BONAVENA por AVENIDA AMANCIO ALCORTA, JUEZ MAGNAUD, AVENIDA AMANCIO ALCORTA, IGUAZÚ, AVENIDA OSVALDO CRUZ, DIÓGENES TABORDA, SANTO DOMINGO, ALBERTO EINSTEIN, AVENIDA AMANCIO ALCORTA, AVENIDA SÁENZ, TRAFUL SUR, TRAFUL NORTE, ESQUIÚ, AVENIDA DEL BARCO CENTENERA, AVENIDA CASTAÑARES, SANTANDER, AVENIDA JOSÉ MARÍA MORENO, AVENIDA ACOYTE, MUÑECAS, AVENIDA DORREGO, GUZMÁN, AVENIDA JORGE NEWBERY, AVENIDA CORRIENTES, AVENIDA FEDERICO LACROZE, AVENIDA DEL LIBERTADOR, AVENIDA VIRREY VÉRTIZ, ECHEVERRÍA, AVENIDA PRESIDENTE FIGUEROA ALCORTA, AVENIDA GUILLERMO UDAONDO, Distribuidor ÁNGEL LABRUNA, COLECTORA AVENIDA CANTILO, TAMBOR DE TACUARÍ hasta SEDE RIVER PLATE.
REGRESO A NUEVA POMPEYA: Desde SEDE RIVER PLATE por TAMBOR DE TACUARÍ, ROTONDA DE ACCESO A PARQUE DE LOS NIÑOS, TAMBOR DE TACUARÍ, COLECTORA AVENIDA CANTILO, Distribuidor ÁNGEL LABRUNA, AVENIDA GUILLERMO UDAONDO, AVENIDA PRESIDENTE FIGUEROA ALCORTA, JURAMENTO, CASTAÑEDA, ECHEVERRÍA, HÚSARES, JURAMENTO, AVENIDA VIRREY VÉRTIZ, AVENIDA DEL LIBERTADOR, MIGUELETES, TEODORO GARCÍA, AVENIDA CABILDO, AVENIDA FEDERICO LACROZE, AVENIDA CORRIENTES, AVENIDA DORREGO, MARTÍNEZ ROSAS, DARWIN, AVENIDA WARNES, OLAYA, AVENIDA DÍAZ VÉLEZ, HIDALGO, AVENIDA DÍAZ VÉLEZ, AVENIDA ACOYTE, AVENIDA JOSÉ MARÍA MORENO, AVENIDA CASTAÑARES, CACHIMAYO, MOM, AVENIDA RIESTRA, AVENIDA DEL BARCO CENTENERA, ESQUIÚ, AVENIDA SÁENZ, AVENIDA SÁENZ OESTE, AVENIDA 27 DE FEBRERO, AVENIDA SÁENZ ESTE, DOCTOR DOMINGO CABRED, CACHI, SANTO DOMINGO, PEPIRÍ, AVENIDA OSVALDO CRUZ, IGUAZÚ, PEDRO BALIÑA, OSCAR NATALIO BONAVENA hasta AVENIDA AMANCIO ALCORTA.