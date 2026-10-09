Cohousing: qué es y cómo funciona la tendencia de vivir con amigos para envejecer sin perder la independencia.

Durante mucho tiempo, la idea de envejecer estuvo asociada a vivir en pareja, cerca de los hijos o en una residencia para adultos mayores. Sin embargo, las transformaciones sociales y familiares impulsaron nuevas maneras de pensar esta etapa de la vida. Una de ellas es el cohousing, un modelo de vivienda colaborativa que propone compartir la vida cotidiana, los espacios comunes y los cuidados sin renunciar a la privacidad ni a la autonomía personal.

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La propuesta gana visibilidad en distintos países, donde grupos de amigos, amigas o personas con intereses en común deciden organizarse para vivir cerca y acompañarse a medida que pasan los años. El objetivo no es compartir absolutamente todo, sino construir una comunidad en la que cada integrante tenga su propio espacio y, al mismo tiempo, pueda contar con los demás.

Qué es el cohousing y cómo funciona

El cohousing, también conocido como vivienda colaborativa, es una modalidad residencial en la que un grupo de personas organiza un proyecto de convivencia que combina viviendas privadas con espacios compartidos. Cada integrante conserva su independencia, pero participa de una comunidad que promueve la cooperación, el encuentro y la ayuda mutua.

Según el proyecto, las personas pueden tener departamentos o casas individuales dentro de un mismo complejo, con áreas comunes como jardines, cocinas, comedores, salas de actividades o espacios de recreación. También pueden organizar comidas compartidas, actividades culturales y tareas cotidianas para fortalecer los vínculos.

Una de las principales características de este modelo es que sus habitantes participan de las decisiones que afectan a la comunidad. Desde la distribución de los gastos hasta las reglas de convivencia, los acuerdos se construyen entre quienes forman parte del proyecto.

En ese sentido, el cohousing no implica necesariamente vivir con amigos de toda la vida. También puede reunir a personas que se conocen durante el proceso de organización y que comparten una visión similar sobre cómo quieren vivir. Lo fundamental es establecer pautas claras, respetar los espacios individuales y definir de qué manera se administrarán las responsabilidades comunes.

Envejecer con amigos, pero sin dejar de tener una vida propia

Una de las variantes que más interés despierta es la de grupos de amigas que deciden planificar juntas su vejez. En lugar de esperar a que las circunstancias determinen cómo vivirán esa etapa, se organizan con anticipación para crear una red de compañía y apoyo.

La idea no supone reemplazar a la familia ni descartar la posibilidad de tener pareja. Se trata de ampliar los vínculos de confianza y reconocer que las amistades también pueden ocupar un lugar central en la vida cotidiana. Compartir un café, salir a caminar, organizar una comida o saber que hay alguien cerca ante una dificultad son algunas de las formas en las que puede expresarse esa red de acompañamiento. Al mismo tiempo, cada persona mantiene sus rutinas, sus decisiones y la posibilidad de cerrar la puerta de su propia vivienda cuando necesita estar sola.

El cohousing, también conocido como vivienda colaborativa, es una modalidad residencial en la que un grupo de personas organiza un proyecto de convivencia que combina viviendas privadas con espacios compartidos.

Para que la convivencia funcione, es importante establecer acuerdos sobre cuestiones concretas: cómo se repartirán los gastos, qué actividades se compartirán, qué nivel de participación tendrá cada integrante y cómo se resolverán los desacuerdos. También es necesario conversar sobre las expectativas de cuidado ante una enfermedad o una situación de dependencia, sin asumir que los amigos podrán reemplazar por completo la asistencia profesional.

Dónde existen proyectos de cohousing

España es uno de los países donde se desarrollaron iniciativas de viviendas colaborativas, incluidas propuestas orientadas a personas mayores que buscan alternativas a los modelos residenciales tradicionales. En estos espacios, los habitantes cuentan con viviendas privadas y áreas comunes, y participan en la organización de la vida comunitaria.

También existen experiencias de vivienda cooperativa y modelos de convivencia colaborativa en otros países europeos, así como iniciativas en Uruguay y el Reino Unido. Aunque las características cambian según la legislación, los recursos disponibles y las decisiones de cada grupo, comparten una idea: promover la vida en comunidad sin eliminar la independencia individual.

Estos proyectos requieren planificación, recursos económicos y acuerdos sostenibles. No se trata solamente de mudarse con amigos, sino de pensar cómo se financiará el espacio, quién se ocupará de su mantenimiento y qué sucederá cuando cambien las necesidades de sus integrantes.

El cohousing también invita a revisar una idea arraigada, que la familia y la pareja deben ser las principales (o las únicas) fuentes de compañía y cuidado durante la vejez. Las redes afectivas pueden estar formadas por familiares, amigos, vecinos y otras personas significativas, sin que unos vínculos deban excluir a los demás.