El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) realizará una nueva edición de Cafecito BA, el festival gastronómico que reunirá propuestas cafeteras, pastelería y actividades recreativas.

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El encuentro se desarrollará el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre en la Plaza de las Naciones Unidas, con entrada libre y una programación que combinará degustaciones, espectáculos musicales y espacios para disfrutar al aire libre.

Cafecito BA contará con más de 20 puestos gastronómicos, opciones dulces y saladas, helados y distintas variedades de café. También habrá actividades para compartir en familia y presentaciones artísticas durante ambas jornadas.

Qué habrá en Cafecito BA: puestos gastronómicos, espectáculos y actividades

Cafecito BA es organizada por el Ministerio de Desarrollo Económico, a través de BA Capital Gastronómica. Los asistentes podrán recorrer los diferentes puestos y encontrar cafés con precios desde $ 5000, mientras que las propuestas dulces y saladas comenzarán en $ 4500. También se ofrecerán helados desde $ 5000.

Entre los establecimientos participantes estarán Al Diablo Coffee Roasters, Amelia Café Tostadores, Bloom Café, Boreal Café, Colmegna Café, Jungla Café, Melcha Café, Utópico Café y Vibra Café, entre otros. La oferta incluirá distintas alternativas para acompañar y probar preparaciones de pastelería.

Además de la carta gastronómica, el festival tendrá un espacio de cine al aire libre equipado con puffs, un sector de juegos para chicos y un circo itinerante. Otra de las actividades será la lectura de la borra del café, a cargo de Jimena La Torre.

La programación musical también tendrá presentaciones durante los dos días. El sábado comenzará a las 14 con un espectáculo de saxo de Jorgelina Avigliano. A las 16:20 será el turno de Lubi Música, con un show de violín, mientras que a las 18 se presentará FLOWERTRIP Acústico, con Florencia Otero y Germán Tripel. La jornada cerrará con una Coffee Rave de Sampled Wax, prevista para las 18:45.

El domingo, la música comenzará a las 11 con una nueva presentación de saxo de Jorgelina Avigliano. Más tarde, a las 14:20, actuará La Puerta Musical, con su orquesta, y a las 15:45 regresará la Coffee Rave. El cierre estará a cargo de David Tagger & Encuentro Beatle, desde las 17.