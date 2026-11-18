Para quienes planean una fuga de la rutina, Navarro se posiciona como un destino rural muy atractivo a solo una hora y media de viaje desde la Ciudad de Buenos Aires.

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El gran atractivo en los días de calor es su Laguna de Navarro un espejo de agua de 22 hectáreas, ideal para nadar y practicar deportes náuticos, aunque la pesca está vedada. Con más de 19.000 habitantes, el distrito mantiene un perfil tranquilo que invita a dejar el auto y caminar.

La propuesta gastronómica no se queda atrás. Las antiguas pulperías del pueblo ofrecen platos típicos como empanadas, locro, asado y embutidos, en un marco que respira tradición gaucha.

Además, cada mes de agosto la localidad se enciende con la Fiesta del Buñuelo, un evento que convoca a vecinos y turistas para degustar este clásico dulce. La feria también es un espacio para conocer el trabajo de los emprendedores locales y disfrutar de la cocina al aire libre.

Historia viva: del fortín al fusilamiento de Dorrego

El origen de Navarro se remonta a 1767, cuando se estableció como parte de los fortines que protegían la frontera. El nombre homenajea a Miguel Navarro, un capitán que acompañó a Juan de Garay y que luego obtuvo las tierras donde se erigió la fortificación.

Para mantener viva esa memoria, en 1997 se reconstruyó el Fortín San Lorenzo, que hoy se erige como una de las paradas más elegidas por los visitantes. A su vez, la Iglesia de San Lorenzo Mártir, con dos siglos de antigüedad, corona el paseo por el centro cívico.

Sin embargo, la historia local también guarda capítulos trágicos. En 1828, el pueblo fue escenario del fusilamiento de Manuel Dorrego, tras el enfrentamiento entre sus fuerzas y las de Juan Lavalle.

En el lugar exacto de los hechos funciona el Parque y Museo Biográfico Manuel Dorrego, un espacio que invita a reflexionar sobre el pasado argentino. El recorrido histórico se completa con visitas guiadas que permiten comprender la identidad de este rincón bonaerense.

Cómo llegar a este rincón bonaerense

Llegar hasta Navarro resulta muy sencillo. Quienes parten desde la Ciudad de Buenos Aires deben tomar la Ruta Nacional 7 y luego la Ruta 5 en Luján por un breve trayecto. El tramo final se completa empalmando con la Ruta Provincial 47, que conduce directamente al corazón del pueblo.

Con esta ruta, el viaje se convierte en una opción accesible para una escapada de fin de semana.