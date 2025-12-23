Inundaciones en AMBA, Zona Oeste y Norte: el feroz temporal que llegó por sorpresa

El Servicio Meteorológico de la Nación (SMN) había pronosticado chaparrones para este martes 23 de diciembre por la tarde, sin embargo, no estaba clara la intensidad de la lluvia y, en efecto, los ciudadanos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se vieron afectados por un fuerte temporal con ráfagas de viento y hasta granizo, en algunos lugares.

En Villa Ballester, por ejemplo, se registraron imágenes de automóviles flotando en plena vía pública debido a la feroz tormenta. De hecho, los vecinos tomaron fotografías y videos del momento que rápidamente se volvió viral en las redes sociales, sobre todo, en X.

La buena noticia es que, más allá de la intensidad de esta lluvia, el clima mejoraría con el correr de las horas llegando a la noche con un tiempo más estable y libre de tormentas.

Cómo estará el clima en Noche Buena y en Navidad

A tan solo unas horas de una nueva Noche Buena, muchos se preguntarán cómo estará el clima durante esta festividad tan popular en nuestro país y el mundo. Lo cierto es que, lamentablemente, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé tormentas para el atardecer y justo al momento de la cena.

El pronóstico dice que el miércoles 24 de diciembre la temperatura oscilará entre los 23° de mínima y los 34° de máxima. Si bien, a la madrugada y a la mañana, el clima permanecerá estable con el cielo algo nublado, los chaparrones llegarán por la tarde. Hacia la noche, hay probabilidad de tormentas en un 70%.

Para el jueves 25 de diciembre, ya en Navidad, el tiempo mejorará progresivamente. No obstante, permanecerá nublado y con un leve descenso de la temperatura marcando una mínima de 19° y una máxima de 29°.