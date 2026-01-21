El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó el pronóstico de anomalías de lluvias correspondiente a la última semana de enero y primer tramo de febrero 2026.

El esquema de variables meteorológicas de períodos de 7 días anticipa una sostenida diferencia entre la caída de agua pronosticada y el comportamiento de precipitaciones promedio general previstas sobre la zona núcleo de Argentina.

Alerta de sequía en Argentina, ¿qué dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional?

De acuerdo al informe de anomalías del período comprendido entre el 28 de enero al 3 de febrero de 2026, la provincia de Entre Ríos registrará un fuerte déficit de lluvias. El escenario se repetirá en menor medida en el Este de Santa Fe, sur de Corrientes y norte del territorio bonaerense.

"La forma de trabajar de esta técnica de análogos es similar a la de un pronosticador, en el sentido de usar la información de lo que realmente sucedió y lo que fue observado cuando el modelo pronosticó una determinada situación. En el caso de un pronosticador, recurre a su 'memoria', mientras que en el caso de la técnica, la misma recurre a la historia contenida en la longitud de sus pronósticos pasados", explicó el SMN en su reporte oficial.

Desde el sitio Meteored, el meteorólogo Leonardo De Benedictis alertó además que a este contexto de anomalía en precipitaciones se suma el efecto de las elevadas temperaturas, que intensifican la pérdida de humedad del suelo y aceleran el estrés hídrico de los cultivos.

"La combinación de escasez de lluvias y calor persistente conforma un escenario claramente desfavorable para el desarrollo normal de la campaña agrícola", subrayó.

Lejos de la región central, el oeste del país muestra un comportamiento climático muy diferente: las provincias del NOA y la región de Cuyo se encuentran bajo un patrón de mayor inestabilidad atmosférica, con la presencia de lluvias recurrentes.

"En sectores de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza, se registran eventos de precipitación de manera relativamente frecuente", cerró De Benedictis.