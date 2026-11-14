Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Capital Federal hoy: lluvia débil y 22° a las 03:00
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Clima en Capital Federal: lluvia débil y 21°C a las 04:00
El clima en Capital Federal arranca este registro oficial de las 04:00 con lluvia débil y una temperatura actual de 21°C. La sensación térmica se ubica en 23°C, por lo que la madrugada se mantiene templada pese a la inestabilidad.
La probabilidad de lluvia es del 60%, con una humedad del 79% y un punto de rocío de 18°C. La nubosidad alcanza el 61% y la visibilidad es de 16 km, sin presencia de niebla.
En cuanto al viento, se registra una velocidad media de 8 km/h con ráfagas de hasta 18 km/h. La presión atmosférica es de 1011 hPa y la cota de nieve se sitúa en 4100 m. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo para conocer cómo evolucionan las condiciones en Capital Federal.
A las 04:00, Capital Federal sigue con lluvia débil: 21° y sensación de 23°
A las 04:00, el clima en Capital Federal se presenta con lluvia débil y una temperatura de 21°C. La sensación térmica es de 23°C, por lo que el arranque de la madrugada se mantiene templado y húmedo.
El pronóstico del tiempo indica una probabilidad de lluvia del 60%, con humedad del 79% y un punto de rocío de 18°C. La nubosidad alcanza el 61% y la visibilidad es de 16 km.
El viento sopla a 8 km/h, con ráfagas de hasta 18 km/h. La presión atmosférica es de 1011 hPa, no hay niebla y la cota de nieve se ubica en 4100 m. Seguí el liveblog para actualizaciones del clima.
Clima en Capital Federal: lluvia débil y 21° a las 04:00
La madrugada en Capital Federal arranca con lluvia débil y una temperatura de 21°, según el registro oficial de las 04:00. La sensación térmica es de 23 °C y la humedad se ubica en 79%.
La probabilidad de lluvia es del 60% y la nubosidad alcanza el 61%. El viento medio sopla a 8 km/h, con ráfagas de hasta 18 km/h, mientras la visibilidad llega a 16 km y la presión atmosférica se ubica en 1011 hPa.
El punto de rocío es de 18 °C. No hay niebla y la cota de nieve se mantiene en 4100 m. Para quienes salen temprano, la lluvia débil es el dato principal a tener en cuenta en la ciudad.
Lluvia débil y 21° en Capital Federal: así está el clima a las 04:00
Lluvia débil y 21° se registran en Capital Federal a las 04:00. La sensación térmica es de 23 °C, según los datos oficiales. La humedad es del 79% y la probabilidad de lluvia se mantiene en un 60%.
El cielo está parcialmente cubierto con una nubosidad del 61%. El viento sopla con una velocidad media de 8 km/h y ráfagas de hasta 18 km/h. La visibilidad es de 16 km y la presión atmosférica se ubica en 1011 hPa.
El punto de rocío es de 18 °C y no se registra niebla. La cota de nieve se encuentra en 4100 metros. Seguí el liveblog para más actualizaciones del clima en la ciudad.
A las 03:00, Capital Federal sigue con lluvia débil y 22°
La madrugada en Capital Federal sigue marcada por la lluvia débil. El registro oficial de las 03:00 indica una temperatura de 22°, con una sensación térmica de 23 °C y una humedad del 78%.
La probabilidad de lluvia se mantiene en el 40%, mientras el punto de rocío marca 18 °C y la nubosidad alcanza el 49%. La visibilidad es de 9 km, sin niebla, y la cota de nieve se ubica en 4100 m.
En cuanto al viento, la intensidad media es de 8 km/h y las ráfagas llegan hasta 15 km/h. La presión atmosférica es de 1011 hPa, en un contexto de lluvia débil sobre la ciudad.
Para quienes salen en la madrugada, conviene tener en cuenta la sensación térmica de 23 °C y la presencia de lluvia débil en Capital Federal. El liveblog continúa con la actualización del clima minuto a minuto.
Clima en Capital Federal: lluvia débil y 22° a las 03:00
La lluvia débil se mantiene como protagonista en Capital Federal durante la madrugada de este sábado. Según el registro oficial de las 03:00, la temperatura actual es de 22° y la sensación térmica llega a 23 °C, con una humedad del 78% y una nubosidad del 49%.
El pronóstico del tiempo para esta hora indica una probabilidad de lluvia del 40%. El punto de rocío se ubica en 18 °C, la visibilidad es de 9 km y no se registra niebla. El viento sopla a 8 km/h, con ráfagas de 15 km/h, mientras la presión atmosférica es de 1011 hPa.
La cota de nieve se mantiene en 4100 m. Seguí la actualización del clima en Capital Federal minuto a minuto para conocer si la lluvia débil continúa durante la madrugada.
Clima en Capital Federal: lluvia débil, 22° y sensación de 23° en la madrugada
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con lluvia débil y una temperatura de 22°. La sensación térmica es de 23°C, por lo que la madrugada se mantiene templada y húmeda en la ciudad.
El pronóstico del tiempo indica una probabilidad de lluvia del 40%, con una humedad del 78% y un punto de rocío de 18°C. La nubosidad alcanza el 49% y la visibilidad se ubica en 9 km.
El viento sopla con una velocidad media de 8 km/h y ráfagas de hasta 15 km/h. La presión atmosférica es de 1011 hPa, no hay niebla y la cota de nieve se mantiene en 4100 m.
Con este panorama, seguí el pronóstico del tiempo en vivo para conocer cómo evoluciona el clima en Capital Federal durante la madrugada.
Lluvia débil en Capital Federal: 22° y 78% de humedad a las 03:00
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con lluvia débil y una temperatura de 22°. La sensación térmica es de 23 °C, por lo que la madrugada se siente húmeda y levemente más cálida que el termómetro.
La humedad llega al 78% y la probabilidad de lluvia se mantiene en 40%. El punto de rocío marca 18 °C, mientras la nubosidad alcanza el 49%. La visibilidad es de 9 km y no se registra niebla.
El viento medio sopla a 8 km/h, con ráfagas de hasta 15 km/h. La presión atmosférica es de 1011 hPa y la cota de nieve se ubica en 4100 m. Este es el registro oficial para el pronóstico del tiempo en la ciudad durante la madrugada.