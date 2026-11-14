Clima en Capital Federal hoy: lluvia débil y 22° a las 03:00

El clima en Capital Federal arranca este registro oficial de las 04:00 con lluvia débil y una temperatura actual de 21°C. La sensación térmica se ubica en 23°C, por lo que la madrugada se mantiene templada pese a la inestabilidad.

La probabilidad de lluvia es del 60%, con una humedad del 79% y un punto de rocío de 18°C. La nubosidad alcanza el 61% y la visibilidad es de 16 km, sin presencia de niebla.

En cuanto al viento, se registra una velocidad media de 8 km/h con ráfagas de hasta 18 km/h. La presión atmosférica es de 1011 hPa y la cota de nieve se sitúa en 4100 m. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo para conocer cómo evolucionan las condiciones en Capital Federal.