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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Clima en Capital Federal: madrugada despejada, 17° y sin lluvia a las 03:00
El clima en Capital Federal arranca la madrugada de este jueves con cielo despejado y una temperatura de 17°, según el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica se ubica en 16 °C, mientras que la humedad alcanza el 77% y la probabilidad de lluvia es del 0%.
Las condiciones se mantienen estables: la nubosidad es del 0%, la visibilidad llega a 45 km y no se registra niebla. El viento sopla a 11 km/h, con ráfagas de hasta 22 km/h, y la presión atmosférica marca 1008 hPa. El punto de rocío, en tanto, es de 13 °C.
Para quienes se mueven por la Ciudad en la madrugada, el pronóstico del tiempo no anticipa complicaciones por lluvia. La cota de nieve se ubica en 3200 m. Este panorama de cielo despejado y buena visibilidad es el dato saliente del clima en Capital Federal en este horario.
Cielo despejado en Capital Federal: 17°, sin lluvia y ráfagas de 22 km/h
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura actual de 17°. La sensación térmica es de 16 °C, por lo que el arranque de la madrugada sigue fresco pero estable en la ciudad.
El registro oficial indica humedad del 77%, punto de rocío de 13 °C y nubosidad del 0%. La probabilidad de lluvia es del 0% y no hay niebla: la visibilidad alcanza los 45 km, con buenas condiciones para circular.
El viento medio sopla a 11 km/h y las ráfagas llegan a 22 km/h. La presión atmosférica es de 1008 hPa y la cota de nieve se ubica en 3200 m. El registro de las 03:00 no indica niebla ni lluvia, y el pronóstico del tiempo para este bloque se mantiene con esas condiciones.