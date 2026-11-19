El clima en Capital Federal arranca la madrugada de este jueves con cielo despejado y una temperatura de 17°, según el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica se ubica en 16 °C, mientras que la humedad alcanza el 77% y la probabilidad de lluvia es del 0%.

Las condiciones se mantienen estables: la nubosidad es del 0%, la visibilidad llega a 45 km y no se registra niebla. El viento sopla a 11 km/h, con ráfagas de hasta 22 km/h, y la presión atmosférica marca 1008 hPa. El punto de rocío, en tanto, es de 13 °C.

Para quienes se mueven por la Ciudad en la madrugada, el pronóstico del tiempo no anticipa complicaciones por lluvia. La cota de nieve se ubica en 3200 m. Este panorama de cielo despejado y buena visibilidad es el dato saliente del clima en Capital Federal en este horario.