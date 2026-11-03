Los miles de fieles que se preparan para recibir al papa León XIV en la Argentina tendrán un milagro: dos días seguidos de sol sin nubosidad. Se trata de un respiro en medio de la primavera del Super Niño que golpea a la región con lluvias por encima de lo normal.

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La venta de buen tiempo llega en el momento justo, ya que existía el temor de que la visita de León XIV se viera opacada por la probabilidad de precipitaciones e inestabilidad. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), había un 75% de probabilidad de que El Niño alcance una "intensidad histórica" entre octubre y diciembre del 2026.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había anticipado en su pronóstico trimestral lluvias superiores a las habituales para el último trimestre del año en gran parte de la Argentina.

Pronóstico del tiempo durante la visita del papa León XIV

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atravesó en las últimas semanas varias alertas por tormentas, semanas grises y frío poco habitual para este período del año. Noviembre inició con tormentas y las lluvias continuaron este martes 3.

En la víspera de la llegada del Papa, se espera llovizna, ráfagas del sur y mínimas por debajo de los 8 grados para el sábado 7. Según el pronóstico del SMN, el domingo 8 y el lunes 9 habrán condiciones similares: cielo despejado, temperaturas agradables y ninguna probabilidad de precipitaciones, tanto en la Ciudad como en Claypole, donde el Papa visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione.

Palermo será sede de la multitudinaria misa del Monumento de los Españoles, prevista para el lunes al mediodía.

En la Ciudad, el domingo habrá una mínima de 9 grados y una máxima de 21, con viento suave de entre 7 y 12 kilómetros por hora. En Claypole, los valore serán algo más bajo, entre 7 y 20.

El lunes habrá 13 de mínima y 23 de máxima en CABA, con sol a la mañana, algunas nubes hacia la tarde y viento del sur de 13 a 22 kilómetros por hora. En Claypole, la temperatura oscilará entre los 12 y los 22 grados.

Por último, el martes 10, cuando León XIV celebre la misa en Córdoba, se espera una máxima que podría superar los 27 grados. El miércoles 11 en Luján, se anticipan marcas de hasta 23 sin condiciones adversas previstas hasta el momento.

Cronograma de la visita del papa León XIV en la Argentina

El Pontífice aterrizará en Aeroparque el domingo a las 16:30. A las 17 visitará el Monumento al General San Martín, a las 17:20 será la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y a las 17:50 el encuentro con el presidente Javier Milei.

La jornada cerrará a las 18:30 en el ex CCK (Palacio Libertad), ante autoridades y el cuerpo diplomático. El lunes 9, que será feriado nacional, el Papa visitará el Cottolengo a las 9:15 y a las 11:30 se realizará la misa central en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

A la tarde seguirá el encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA) a las 16:10; el diálogo interreligioso en el Palacio San Martín (17.30) y las vísperas en la Catedral Metropolitana (18.45).

Frío por la mañana y calor por la tarde

La presencia del Sol por la mañana no significa que hará calor desde temprano. Según el sitio Meteored, quienes tengan previsto esperar al papa en la calle durante varias horas, también deberán cuidarse del sol. El índice UV llegaría a 10, un valor alto por lo que habrá que usar protector solar y gorra, y llevar agua.