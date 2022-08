Qué dice la autopsia sobre la causa de la muerte de la nena de 11 años en Barracas

La estudiante se descompensó en la escuela y falleció en el Hospital Penna. Los docentes denuncian que no hubo responsabilidad del Estado y que los equipos para atender estas problemáticas son insuficientes.

Una niña de 11 años murió el lunes en el Hospital Penna luego de descompensarse en la Escuela N° 11 D.E. 5 "República de Haití" de Barracas, Ciudad de Buenos Aires. El Ministerio Público fiscal difundió detalles de la autopsia y ahora se sabe que las causas del fallecimiento fueron “neumopatía bilateral” y que su estado de nutrición era “regular”.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°41, a cargo de Silvana Russi, indicó que la muerte de la niña, identificada como Maylen del Carmen Tolaba, fue por una neumopatía bilateral, que es una enfermedad grave ocasionada por un desarrollo deficiente de los pulmones y lesiones pulmonares.

Asimismo, del examen antropométrico surge que presentaba “buen desarrollo óseo y muscular, en regular estado de nutrición”-algo que en un principio había sido puesto en duda- y que del examen traumatológico se desprende que el cuerpo no presentaba lesiones. La investigación se encuentra en pleno trámite y se pidieron estudios histopatológicos, de laboratorio químico y toxicológicos para complementar el informe de la autopsia.

En un principio, los docentes de dicha institución indicaron, desde que la niña ingresó a primer grado en 2017, notaron la clara vulnerabilidad de derechos que atravesaban ella y su familia y le pidieron asistencia al Gobierno de la Ciudad a través del Equipo de Orientación Escolar (EOE), que tres años después solicitó la intervención de la Defensoría zonal Comuna 4 – Boca Barracas.

En un comunicado, los docentes expresaron que se encargaron de hacer dispositivos focalizados en su aprendizaje tanto dentro como fuera del aula, le conseguían turnos médicos, gestionaban sus anteojos, ya que tenía un problema en la vista, ropa para que se abrigue, garantizaban el almuerzo antes de ingresar al aula y articulaban con las organizaciones del barrio para ayudarla.

Convocan a una marcha para pedir más recursos al Gobierno porteño

Parte de la comunidad educativa de la escuela 11 República de Haití del barrio porteño 21-24 de Barracas convocó a una caravana de protesta el próximo lunes a las 17 horas, con apoyo de organizaciones sindicales y legisladores, para exigir que “se fortalezca de manera urgente el sistema de promoción y protección integral” de niños y adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires.

"Seguimos sosteniendo la movilización y denunciando la desidia y el abandono por parte del Estado. La situación fue alertada y la niña se encontraba en un estado de vulnerabilidad de sus derechos", planteó la Secretaria General de Ademys, Mariana Scayola a El Destape. Asimismo, indicó que "no es una situación aislada" y que los y las docentes no obtienen respuestas al hacer derivaciones de casos similares al de Maylen. "El hambre cada vez que siente más en las escuelas y en las familias", afirmó Scayola.

La convocatoria a la movilización docente del lunes 22 de agosto.

"Haremos una caravana educativa hasta la jefatura de Gobierno para exigir por las infancias y las niñeces dignas”, anunció Ailen Galante, docente de la escuela 11 a la radio AM 530. Galante remarcó que las y los docentes “no estamos diciendo que la causa de muerte de la niña fue la desnutrición" porque había que esperar los resultados de la autopsia y que la comunidad educativa “está reclamando por un abordaje global de las infancias, porque la ausencia del Estado -en el caso de esta niña- es desde hace seis años y hay otros que fueron muchos más”.

El secretario adjunto de Ademys, Jorge Adaro, también se refirió al tema y sostuvo que "la muerte de esta niña es consecuencia del abandono que el Estado hace sobe dos sistemas que para nosotros son viales y estratégicos: salud y educación". "En las escuelas no hay dónde derivar a los niños que tienen este tipo de necesidades", planteó el sindicalista en diálogo con AM 990 y denunció que "los sistemas de salud en los barrios están totalmente colapsados y el SAME no llegó nunca y no suele llegar a los barrios de la periferia".