Medicos y residentes porteños se movilizaron en reclamo de "una urgente recomposición salarial"

Residentes y concurrentes se movilizaron por los sueldos "debajo de la canasta básica". Habrá asambleas y paros indefinidos si no hay una respuesta del gobierno porteño.

Médicos residentes y concurrentes se movilizaron durante la jornada de este jueves hacia el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires para reclamar por una "urgente recomposición" de sus haberes y denunciar que los sueldos que perciben se encuentran "por debajo del costo de la canasta básica". Luego de las protestas realizadas y tras no ser recibidos por las autoridades porteñas, los trabajadores de la salud -agrupados en la Asamblea de Residentes- anticiparon que el viernes y el lunes habrá asambleas en todos los hospitales de la jurisdicción. Las autoridades de salud porteñas no respondieron ante la consulta de El Destape.

En diálogo con Agencia Télam la residente del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, Carina Goya, señaló: "En el Ministerio de Economía y Finanzas no nos atendieron, recibieron sólo nuestra carta. Mañana vamos a volver a los hospitales. Viernes y lunes vamos a hacer asambleas en todos los hospitales". Asimismo contó que harán jornadas para visibilizar la "persecución" que enfrentan, ya que les están "pidiendo listas de presentismo para perseguir a quienes participamos de los paros".

Más allá de las asambleas y las protestas, médicos y médicas de la Ciudad volverán a los hospitales para hablar con las filiales de la Asociación de Médicos Municipales de CABA y la Federación de Profesionales. "Está definido que el martes va a haber un cese de actividades", señaló y agregó que se movilizarán al Ministerio de Salud porteño para una reunión pactada con el ministro porteño, Fernán Quirós.

Sobre esto último, avisaron: "Si la respuesta no es favorable, vamos a ir al paro el miércoles y si no hay respuesta será un paro por tiempo indeterminado".

Por su parte, los residentes intentaron este jueves obtener una entrevista con el ministro de Hacienda, Martín Mura, para manifestar sus reclamos. "Es urgente la recomposición salarial, hace muchos meses que no llegamos a fin de mes", señaló Goya. Según sostienen, los sueldos de residentes son de alrededor de $110 mil con jornadas de hasta 36 horas de trabajo; mientras que los concurrentes trabajan ad honorem.

Tras la reunión con el viceministro de Salud porteño, contaron que les dijo que "no podía dar una respuesta" y a su vez que el funcionario "mostró que no tiene ni idea de lo que hacemos los residentes y los concurrentes, no entendía ni nuestros recibos de sueldo y nos dijo que una de las patas de la discusión del salario la tenía Hacienda".

Se trata de la octava jornada de movilización que realizan los concurrentes y la cuarta semana consecutiva de medidas de fuerza, sin respuesta por parte de las autoridades. Asimismo, acusaron a gremios principales, Médicos Municipales y la Federación de Profesionales de la Ciudad, de haber "cerrado las paritarias" con el Gobierno porteño sin consultarles.

Con información de Télam