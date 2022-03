Inseguridad: mataron a un joven de 16 años cuando salía de la escuela

El joven salía del colegio cuando fue interceptado por un delincuente que quiso robarle el celular. Por el hecho hay un detenido.

Un adolescente de 16 años fue asesinado este jueves a puñaladas cuando intentaron robarle el teléfono celular frente al estadio de San Lorenzo, en el barrio de Nueva Pompeya de la Ciudad de Buenos Aires, y por el crimen detuvieron a un sospechoso, informaron fuentes policiales.

"Yo lo único que quiero es que se haga justicia y que no lo saquen al que le hizo eso a mi hijo", dijo anoche al canal Crónica TV la madre de Nahuel Ismael Eguino Uria, el menor de edad asesinado, mientras era acompañada por vecinos que reclamaban por el crimen y exigían mayor seguridad en la zona.

El hecho ocurrió en la mañana del jueves en la esquina de las avenidas Perito Moreno y Coronel Estaban Bonorino, en dicho barrio de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, en cercanías del estadio Pedro Bidegain.

Voceros policiales informaron a Télam que efectivos de la Comisaría Vecinal 7A de la Policía de la Ciudad acudieron al lugar tras ser alertados de la presencia de un menor de edad con al menos una herida de arma blanca.

El adolescente de 16 años fue asistido en el lugar por un médico que le hizo maniobras de RCP y otros vecinos que lo auxiliaron, de acuerdo a un video difundido en redes sociales.

Luego fue trasladado de urgencia por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) al hospital Piñero de Flores, donde finalmente falleció al ingresar al quirófano.

Los uniformados presentes en la escena del crimen realizaron una inspección ocular en la zona y hallaron en una casilla un cuchillo de cocina, que fue secuestrado bajo la sospecha de que podría tratarse del arma homicida, informaron fuentes policiales.

A raíz de ello, el fiscal Marcelo Solimine, a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional 47, dispuso la concurrencia de la Unidad Criminalística Móvil (UCM) para que se realizaran los peritajes correspondientes.

A su vez, ordenó que personal de Investigaciones de la comuna se dirigiera a la escena del crimen para realizar las averiguaciones correspondientes que permitieran identificar al homicida.

Crimen en Bajo Flores: un detenido

En ese marco, los agentes lograron individualizar a un sospechoso de 23 años que residía en la zona, por lo que el Juzgado Criminal y Correccional 20, a cargo de Hugo Decaria, dictó la orden de allanamiento de su vivienda, ubicada en Perito Moreno al 2200, pero finalmente el acusado fue encontrado a unas cuadras, en avenida General Francisco Fernández de la Cruz al 1600, y fue detenido por efectivos de la brigada de la Comisaría Comunal 7. De acuerdo a las fuentes, el imputado, de 23 años, no vestía la misma ropa que llevaba puesta al momento de cometer el crimen, según relató un testigo.

La madre de Nahuel dijo que su hijo había salido más temprano del colegio y que volvía a su casa "por Perito Moreno, supongo que caminando, y ahí es donde lo agarraron, le quisieron robar el celular". "Cuando fui al hospital ya me avisaron que mi hijo prácticamente llego sin vida", relató la mujer, quien aclaró que no le llegaron a robar su celular, porque se lo devolvieron en el centro de salud.

Luego, la madre del adolescente aseguró que su hijo "era un chico sano, Nahuel se dedicaba a ir al colegio, estudiaba, un chico fuerte, sano, se metía a clases de música, iba a reparación de PC. Yo lo único que quiero es que se haga justicia y que no lo saquen al que le hizo eso a mi hijo", enfatizó entre lágrimas la mujer y concluyó: "No puedo creer que a mi hijo me lo hayan matado".

Por su parte, vecinos del barrio realizaban esta noche una protesta en reclamo de mayor seguridad y exigían justicia por el adolescente asesinado, por quien encendieron velas. A su vez, el acusado quedó alojado en una dependencia de la Policía de la Ciudad a la espera de ser indagado por el juez Decaria.

Los antecedentes del principal acusado

La Policía de la Ciudad detuvo en menos de doce horas al delincuente de 23 años que había cometido el homicidio de un menor en el Bajo Flores cuando intentó robarle. Se lo encontró en la vía pública, en Fernández De la Cruz al 1600, donde fue detenido. El homicida no tenía las mismas prendas que llevaba cuando había cometido el crimen, según aportó un testigo de la zona.

Ahora quedó detenido por "Homicidio con motivo u ocasión de robo". Pero ya tenía antecedentes. El 30 de noviembre de 2021 fue detenido por lesiones, daños y amenazas por violencia de género.

El 9 de julio del año pasado también aprehendido por "maltrato". El 24 de marzo de 2018 fue apresado por tentativa de robo a mano armada, atentado y resistencia a la autoridad y lesiones, según información a la que accedió El Destape.

Ese año, el 2 de febrero, lo detuvieron por comercialización de estupefacientes. Y el primer antecedente que tiene es del 14 de octubre de 2017. Ese día lo apresaron por "tenencia de arma de guerra".