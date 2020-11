Desde el Ente Regulador Único de Servicios Públicos de la Ciudad, encargado de regular, por ejemplo, el servicio de estacionamiento medido, criticaron fuertemente la ley sancionada por la Legislatura porteña - con votos de Cambiemos y aliados - para extender los parquímetros a todo el territorio y crear una tarifa nocturna, hasta ahora inexistente. La nueva norma sumará mayor presión sobre las economías de las clases medias y, lejos de ser una solución, se convierte en un problema. Desde el Gobierno argumentaron que el nuevo sistema ayudará a ordenar el tránsito y ahora pasará a estar en manos del Estado, no de una empresa privada.

Bajo el título "El estacionamiento porteño, de la polémica al horror", el director del Ente, Fernando Barrera, cuestionó la medida con un comunicado previo a la sanción de la ley y que mantiene tras el debate. "Establecen un impacto más en el bolsillo de la clase media porteña que ya de por sí está absolutamente golpeado por los costos que significan vivir en la CABA. Según un relevamiento que tenemos nosotros, que hacemos como asociación de consumidores, hoy una familia tipo necesita 107 mil pesos para vivir en la Ciudad con lo cual esto genera un costo extra para el sistema de estacionamiento medido", dijo a El Destape.

Además, analizó que "la creación de la tarifa nocturna agrava también la situación económica y complica mucho más porque crea una tarifa que hasta el momento no se había aplicado. Hasta acá, hasta las 21 horas el estacionamiento era gratuito y a partir de ahora se crea" este nuevo pago.

Si bien el texto no sufrió muchas modificaciones, destacó que "hubo algunos cambios, fundamentalmente el plazo de 12 meses que se le da a los vecinos para que puedan estacionar el vehículo sin considerar las multas de infracciones que puedan tener para acogerse al sistema de zona residencial pero el criterio sigue siendo el mismo. Mi posición es clara y la mantengo".

En el texto que difundió durante esta jornada, manifestó que las modificaciones propuestas por Vamos Juntos (Cambiemos en la Ciudad) "tienden a hacer sumamente oneroso el estacionamiento vehicular en la ciudad. Además de avanzar en la ampliación del sistema de grúas de acarreo a toda la Ciudad, se habla de 80.000 espacios de estacionamiento tarifado entre distintos tipos de tarifas, simple, progresivas 1 y 2 y especiales, según el caso de volumen de demanda y de necesidad de rotación de vehículos. A ellas se agrega algo novedoso a recaudar en la Ciudad que es la “Tarifa Nocturna” a aplicar a vehículos estacionados entre las 20 y las 8 horas, que hasta el momento no estaba tarifado”

“Un grave error en que incurre el proyecto del ejecutivo es eliminar la posibilidad del abono en fracciones de 15 minutos, que respondía a un constante reclamo de los vecinos usuarios que se veían obligados a abonar una hora completa de tarifa cuando solo hacían uso de un cuarto de ese tiempo para estacionar, regalándole hasta 45 minutos de tiempo de estacionamiento a la Ciudad”, explicó Barrera.

Además, le resultó llamativa la eliminación del pago en moneda de curso legal, ya que el Gobierno apunta a una digitalización del 100% (de todos modos aclararon que se podrán comprar horas de estacionamiento en comercios para quienes no tengan teléfonos inteligentes con Whatsapp o la app para estos menesteres); "la ampliación del sistema de acarreo tercerizado y la supuesta reducción de cantidad de playas de remisión de vehículos acarreados que pasarían de por lo menos 7 garantizadas por la ley actualmente vigente a 6 según trascendidos".

Sobre el acarreo, desde el Frente de Todos propusieron, en palabras de Claudia Neira, que las grúas no levanten autos estacionados en zonas de parquímetros porque no obstruyen rampas ni salidas de garages, pero Cambiemos lo descartó argumentando que de este modo "colaboran" con la rotación de vehículos.

"Todo ello sin contar las dudas que aún subsisten hasta el momento de la reglamentación de la ley, especialmente en cuanto a las condiciones para determinar la forma de considerar el vehículo de los residentes a los efectos de garantizar los beneficios de la Zona de Residencia”, agregó Barrera. Es que uno de los puntos de la ley especifica que los residentes no tendrán que abonar en un radio de 300 metros desde su hogar. Dos problemas se plantean: algunos pueden no tener su nuevo domicilio en el documento y no todas las zonas tienen la misma oferta de espacios para estacionar, por lo que un criterio único desconoce las particularidades de cada barrio.

Durante el debate, llegisladora Cristina García, de Vamos Juntos, explicó que “el año pasado ocuparon el segundo lugar en el ránking de las infracciones más comunes en CABA lo cual nos obliga a repensar administrar el espacio público”, dijo Cristina García al argumentar el proyecto. Según datos oficiales que el Gobierno brindó a El Destape, la Ciudad recaudó $941.022.758 en concepto de multas por mal estacionamiento en todo 2019. La iniciativa propone que el pago sea 100% digital mediante Whatsapp o una aplicación con la posibilidad de la “compra de horas” en comercios para quienes no tienen teléfonos inteligentes.

Sobre el acarreo, apuntó que el objetivo es resolver los “problemas de convivencia” sobre todo en “zonas residenciales que necesitan un mayor ordenamiento” dado que algunos vehículos mal estacionados “generan una dificultad enorme porque entorpecen el tránsito e imposibilitan que el transporte público se acerque a la parada o una persona con movilidad reducida” pueda cruzar la calle sin inconvenientes.

Las leyes

Con votos 37 a favor, 20 negativos y 2 abstenciones la Legislatura aprobó el arancelamiento del sistema de bicicletas públicas durante el fin de semana para fines recreativos. En tanto, con 37 afirmativos, 22 negativos y 1 abstención también le dieron el visto bueno a la extensión del estacionamiento medido y acarreo a toda la Ciudad de Buenos Aires. Desde Cambiemos argumentaron que es necesario generar recaudación para ampliar la red de ciclovías y que los parquímetros y grúas permitirán un ordenamiento del tránsito en la Capital Federal.

Sobre este último punto, uno de los cambios importantes es que los “cospeles” pasarán a ser 100% digitales y estarán a cargo del Gobierno. Hasta ahora estaban en manos de dos empresas (Dakota-STO y BRD-SEC) con concesiones vencidas hace 20 años pero que, pese a las irregularidades, tendrán la oportunidad de presentarse a licitación (por diez años) para seguir con el negocio de levantar autos. Sólo en 2019, con una tarifa de $1.800, recaudaron más de $250 millones bajo este concepto y le dieron poco más de un millón al Estado en concepto de canon.

Respecto a las bicicletas, desde el oficialismo destacaron que es el único sistema gratuito de la región hace diez años y que el objetivo es mejorar la red para ampliar no sólo la cantidad de ciclovías sino articular la Capital Federal con ciertas zonas del AMBA y llevar el servicio al sur de la Ciudad, donde es más deficiente. La ley propone un arancel para los usos recreativos, dejando exentos a los trabajadores y mantiene la gratuidad de su uso, por 30 minutos, durante la semana.