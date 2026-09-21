La Ciudad inauguró un Microbosque de la Vida: en qué barrio se encuentra el nuevo espacio verde

La Ciudad de Buenos Aires inauguró el Microbosque de la Vida, un nuevo espacio de naturaleza urbana ubicado en Plaza Irlanda, en el barrio de Caballito. El proyecto cuenta con 240 ejemplares de especies nativas y fue creado como homenaje a las personas donantes de órganos y sus familias.

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La intervención se concretó mediante una jornada de plantación participativa en el marco del Día de la Persona Donante. El espacio ocupa una superficie estimada de 40 metros cuadrados, distribuida en dos sectores de 20 metros cuadrados cada uno y conectados por un sendero central.

El proyecto fue desarrollado por la Subsecretaría de Ambiente, junto con el Ministerio de Salud, el Instituto de Trasplante del Gobierno porteño y la Comuna 6, con participación del Ministerio de Justicia. Además de su finalidad conmemorativa, la iniciativa apunta a incorporar vegetación autóctona y ampliar la biodiversidad dentro de la trama urbana.

¿Dónde queda el Microbosque de la Vida de la Ciudad y cuál será su finalidad?

El nuevo espacio está ubicado en Plaza Irlanda, en la intersección de la avenida Gaona y Donato Álvarez, en Caballito. Allí se distribuyeron 240 ejemplares de especies nativas, entre ellas aguaribay, sen de campo, anacahuita, timbó, fumo bravo, ceibo, ceibillo, malva rosa, verbena, lantana blanca, margarita punzó y salvia roja.

La propuesta fue concebida como un "legado vivo" para recordar a las personas que donaron sus órganos y a sus familias. La plantación busca representar la continuidad y la regeneración mediante un espacio que pueda desarrollarse con el paso del tiempo.

Para su diseño se utilizó una adaptación de la técnica Miyawaki, un método de plantación que permite conformar sectores densos y diversos de vegetación nativa en superficies reducidas. El Microbosque de la Vida se incorpora así a la estrategia de la Ciudad para desarrollar este tipo de espacios en diferentes puntos del territorio porteño.

El proyecto también forma parte de la iniciativa Microbosques y Salud, que busca incorporar naturaleza en espacios relacionados con la atención sanitaria. La propuesta se vincula además con el enfoque denominado Una Sola Salud (One Health), que plantea una relación entre la salud de las personas, los ecosistemas y las demás especies.