Trabajadora del Colón acusa al teatro de echarla por estar embarazada

Maia Bernztein compartió una carta a través de sus redes sociales donde explicó su situación. Trabajaba en la sastrería hace tres años. Qué dijeron desde el Teatro Colón.

Maia Bernztein tiene 31 años y trabaja en la sastrería del Teatro Colón hace tres años. A su vez, está embarazada de seis meses. En las últimas horas, a través de sus redes sociales, contó la difícil situación que se encuentra atravesando. No solo no seguirá trabajando en el lugar debido a que no le renovaron su contrato laboral sino que también denunció que se debe a su embarazo -notificado previamente-, dejando a la vista una clara discriminación de género por parte del histórico teatro. Desde la institución negaron que esa sea la razón, aunque no supieron justificar la falta de renovación del vínculo.

En su carta pública, escribió: "Mi nombre es Maia Bernztein y estando embarazada de seis meses me despidieron de la Sastrería del Teatro Colón después de tres años de trabajo. Tanto mi Jefa Stella Maris López como Recursos Humanos tenían pleno conocimiento de mi gestación". Sobre esto último, señaló que se enteró del despido "al saber que se habían renovado todos los contratos menos el mío y el de una compañera que solicitó un aumento salarial"; es decir, no hubo ninguna notificación oficial. Según lo que pudo conocer El Destape, dichos contratos se renuevan automáticamente antes de que inicie febrero aunque en su caso no se dio así.

La carta completa:

Cabe destacar que, a pesar de que ambas no puedan continuar en su trabajo actualmente, se les había informado a fines del año pasado que retomarían las actividades durante el mes de febrero del 2022. "Siempre cumplí con mi trabajo a la par de mis compañeras de planta pero bajo una forma de contratación sumamente precaria: con un sueldo de $42.000, al que debía descontar $4.260 del monotributo", sostuvo. Y agregó a este medio: "Mi jefa, cuando nos presentamos a trabajar el 5 de febrero y quisimos dejarle una nota, le gritó por teléfono al de seguridad que ya no éramos contratadas. Ese día nos dimos por despedidas porque no pudimos entrar y enviamos una carta pidiendo información sobre nuestra situación laboral". Dicha carta, nunca fue respondida.

Si bien hay un expediente abierto en el Teatro Colón, la mujer de 31 años envió una carta documento denunciando lo ocurrido. En declaraciones con El Destape, sostuvo: "Yo planteo que es un despido por embarazo porque el contrato a mí se me renovó automáticamente durante estos tres años. La única diferencia que hay este año es que estoy embarazada, ninguna otra". Y sumó: "En general hay tres meses de prueba en todos los trabajos, para ver si le servís o no a tu empleador. Ponele que acá se tomaron tres años de prueba... Fui útil al trabajo y a la productividad siempre que no estuve embarazada".

¿Qué dicen desde el Colón?

En diálogo con El Destape, desde el Teatro Colón señalaron que, desde sus inicios, realizan "contrataciones de refuerzo". Estos son los trabajos que se renuevan a partir del mes de febrero pero, como se explicó previamente, no fue así en el caso de Maia Bernztein. Si bien la fuente sostiene que esto ocurre así con trabajadoras y trabajadores del lugar, no pudo explicar la razón de por qué la denunciante nunca fue reincorporada. De todas formas, negó que la razón de su no renovación se trate del embarazo.

"El contrato se iba a renovar estando embarazada o no", manifestaron. Frente a esto, la trabajadora de 31 años remarcó: "Lo que yo denuncio es que hay una relación de dependencia encubierta por un contrato precario que si no me lo renuevan, me están despidiendo. Es irregular tener una persona con un contrato de locación de servicio durante tres años, es hasta ilegal". Y agregó: "Que sea ilegal no significa que el gobierno de la Ciudad no mantenga ese sistema de contratación. Miles de personas trabajan en estas condiciones".

Asimismo, mientras lucha por ser escuchada, manifestó que nunca fue contactada cuando presentó la carta documento y que la ecuación cambió al hacer pública su situación. "Tuvo un impacto tan fuerte que me llamaron, fui con mi abogada, pero no tengo ninguna propuesta concreta. Me dijeron que me quede tranquila, que la intención es renovar pero también se lo dijeron a los delegados a principios de este año. Estamos a 15 de febrero y el contrato no existe, no tuve ninguna propuesta real. La reunión fue para calmar las aguas porque a nivel público es un escándalo pero hasta ahora no tengo ninguna certeza de que me vayan a incorporar".

Denuncias y maltratros en el Colón

Además de lo mencionado, Bernztein señaló que no percibía vacaciones, aguinaldo, bono ni herramientas o un uniforme de trabajo para realizar sus tareas. "A esto se suma un maltrato por parte de mi jefa, Stella Maris López, que se intensificó al enterarse de mi embarazo: me amenazó con darme solo dos (2) meses de licencia por materinidad cuando por ley corresponden tres (3); en una ocasión corrió violentamente una mesa en el taller impactando sobre mí y el último día, el 22 de diciembre, en el detrás de escena de la Misa Criolla, me gritó llegando a levantarme el brazo de forma amenazante", agregó remarcando que hay compañeros de testigos.

Más allá de lo que le ocurrió a ella, Maia remarca que el maltrato en la sastrería es moneda corriente pero que "no se había llegado al punto de dejar sin trabajo a una mujer embarazada a pocos meses de parir". Sobre esto, lanzó: "Frente a todos los hechos anteriores el Colón no hizo nada con respecto a la jefatura. Muchísimos compañeros me pusieron a disposición sus notas por los maltratos. Hay hasta hechos de violencia física. Yo quiero que me reincorporen en mi sector y ahí no puedo estar cerca de una persona que ejerció violencia sobre mí".

"Pasaron 15 días y más allá de las negociaciones que están llevando adelante delegados, no recibimos información fehaciente sobre nuestra reincorporación. Ni por parte de la directora María Victoria Alcaraz ni de ninguna otra autoridad responsable", sostuvo. Para cerrar, manifestó que comparte dicho comunicado para lograr su reincorporación, tener estabilidad laboral y que los hechos discriminatorios en el Teatro Colón no quede en la nada. Y sentencia: "Para frenar este atropello y que se cumplan todos nuestros derechos, les pido que me ayuden a difundir y acompañen el pedido de reinstalación, regulación y cese toda forma de maltrato".