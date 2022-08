Muerte y descompensación en la escuela: qué falló, de acuerdo a los docentes de la niña

Una docente de la niña que falleció el lunes en el Hospital Penna, y que se había descompensado días antes en horario escolar, habló con El Destape y apuntó tanto contra el Equipo de Orientación Escolar (EOE) como con el SAME. El Gobierno de la Ciudad aseguró que el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes intervino al menos cuatro veces para salvaguardar a la niña.

Una niña de 11 años murió el lunes en el Hospital Penna, presuntamente, por problemas de desnutrición. Los y las docentes de la escuela a la que concurría, ubicada en el barrio 21-24 de la Ciudad de Buenos Aires, advirtieron que dos días antes la menor se había descompensado en la institución, por lo que denunciaron que esta tragedia es consecuencia de la "ausencia" y la "desidia" del Gobierno porteño.

Desde el Gobierno de la Ciudad aseguraron a El Destape que el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes intervino al menos cuatro veces para salvaguardar a la niña y que se citó a su familia en varias oportunidades, aunque no siempre obtuvieron las respuestas esperadas.

"¿Y por qué no intervinieron?", se preguntan algunos usuarios en las redes sociales, con tono acusatorio. En un comunicado, las/os profesores explicaron que desde 2017, año en el que la niña entró a primer grado, notaron la clara vulnerabilidad de derechos que atravesaba ella y su familia. Pidieron intervención del Equipo de Orientación Escolar (EOE), que tres años después solicitó la intervención de la Defensoría zonal Comuna 4 – Boca Barracas.

Desde el Gobierno de la Ciudad, aseguraron a El Destape que el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes intervino al menos cuatro veces para salvaguardar a la niña y que se citó a su familia en varias oportunidades, aunque no siempre obtuvieron las respuestas esperadas.

Escuela N° 11 D.E. 5 "República de Haití", de Barracas.

Alejandra fue docente de la niña en la escuela N°11 en 2019. "No hubo responsabilidad del Estado y hubo un vaciamiento de todos los organismos que tendrían que haber actuado para que no se llegue a esta situación" dijo a El Destape. Según contó, este miércoles se reunieron con el EOE y el ente que lo regula, y llegaron a una evidente conclusión: los equipos son insuficientes.

"Son 7 personas a la mañana y 7 a la tarde para atender todo un distrito en nivel inicial y primario", reveló Alejandra a este medio y advirtió que estas personas se encargan de llevar adelante 1.030 derivaciones. Es decir, 1.030 casos de niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad, según aseguró.

Desde la escuela N° 11 armaron su propio protocolo para acompañar a la niña: cuentan que se encargaron de hacer dispositivos focalizados en su aprendizaje tanto dentro como fuera del aula, le conseguían turnos médicos, gestionaban sus anteojos, ya que tenía un problema en la vista, ropa para que se abrigue, garantizaban el almuerzo antes de ingresar al aula y articulaban con las organizaciones del barrio.

Por su parte, desde el Ministerio de Educación de la Ciudad contaron a este medio que el martes mismo se hizo presente una supervisora en el lugar, acompañada por grupos de apoyo que se organizaron para brindar contención a la comunidad educativa. "Estamos esperando el resultado de la autopsia", remarcaron respecto a las causas de muerte de la niña, quien -recordaron- falleció "fuera de la escuela".

"Se citó a la familia en varias oportunidades y se dio intervención al Consejo Escolar. Fueron cuatro veces y se notificó a la familia, a la que se le pidió acompañamiento pero no siempre obtuvimos las respuestas esperadas", puntualizaron. También precisaron, respecto a la razón por la que no recibía la vianda calórica, que "este año la familia no había pedido, a través del certificado con prescripción médica necesaria, el refuerzo calóríco". Ese trámite se solicita anualmente.

.

El viernes 12 de agosto, la nena se descompensó en horario escolar. Fue entonces cuando lxs docentes llamaron al SAME, que nunca llegó, de acuerdo a su relato. "El SAME está a 15 cuadras y en 50 minutos, después de dos llamados, no hubo una respuesta", contó Alejandra. Los docentes le ofrecieron a la madre de la menor llevarla ellos mismos a la guardia pero ella prefirió ir por su cuenta. El lunes 15 la niña fue llevada al centro de salud nuevamente por su madre y, al poco tiempo, falleció.

Hospital General de Agudos José María Penna en Parque Patricios, CABA.

"Fueron 6 años los que transitó en nuestra escuela. Seis años en los que el Estado estuvo ausente, en los que solo se obstaculizaron los intentos por intervenir frente a tanta vulnerabilidad e injusticia. Los recursos y las herramientas que debería haber proporcionado el Gobierno de la Ciudad para acompañar a la niña y a su familia, nunca fueron suficientes, y en algunos casos inexistentes", afirman los/as docentes de la escuela N°11 D.E 5.

¿Qué es lo que falló?

Ni el Equipo de Orientación Escolar, ni la Defensoría zonal, ni el SAME, ni los Centros de Salud pudieron dar soluciones a tiempo, de acuerdo a los docentes. "Hoy nos falta una niña en nuestra escuela", resaltaron al anunciar el fallecimiento de la menor. Pero los gremios denuncian que no se trata de un caso aislado.

El problema, según expresó a El Destape Jorge Adaro, Secretario Adjunto de ADEMYS, es que "no hay ningún organismo del Estado que alcance y pueda tomar casos como este". "Lo que revela el fallecimiento de esta niña es que no es una situación extraordinaria, sino que es algo que puede pasar en cualquier escuela, especialmente de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires", planteó.

También, reafirmó, al igual que Alejandra, que los recursos no son suficientes, que los profesionales del EOE no dan abasto y que "es muy difícil derivar los casos que detectamos". "Esta es la expresión más descarnada del ajuste, del vaciamiento y una política privatista que viene llevando este Gobierno hace muchos años", opinó Adaro con respecto al accionar del Gobierno de la Ciudad.