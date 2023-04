Habló el padre de Lourdes, la mujer asesinada en Villa Soldati: "La mataron a fuego"

La mujer de 35 años fue asesinada el pasado sábado durante un intento de asalto en Villa Soldati. Qué dijo el padre de la víctima.

El padre de la mujer de 35 años asesinada de un tiro durante un asalto el último sábado a la noche en el barrio porteño de Villa Soldati dijo hoy que a su hija "la mataron a fuego" en un hecho que "es producto de la situación que se vive diariamente" en la zona.

Urbano Avendaño, padre de Lourdes Avendaño Rejas, contó a Télam que su hija era madre de dos hijos de 16 y 14 años y que realizaba algunas tareas de colaboración en el colegio Nuestra Señora de Fátima, donde él trabaja como casero. Por tal motivo, allí se realizó una misa para recordarla, al tiempo que las autoridades decidieron dictar clases en horario reducido en señal de duelo.





Los vecinos de Villa Soldati se mostraron conmocionados por la noticia y confirmaron que no llegaron a robarle nada y que el crimen se produjo por la espalda, cuando la víctima corrió para huir de los asaltantes.

Al respecto, un vecino de la zona, Fabián, dijo al canal C5N que se necesita "presencia policial" en la zona: "Soldati también existe en la comuna 8", expresó.

Durante el día de ayer, se realizó una movilización para demostrar la disconformidad de los habitantes de Soldati con la seguridad de la zona.

Al igual que otros residentes del lugar, Fabián dijo que a Lourdes "la mataron a quemarropa, sin ningún tipo de motivo, porque no le robaron nada". "No hay más códigos, ya hemos perdido todo, ella no se resistió, las pertenencias las seguía teniendo", agregó.

El caso de Lourdes: cómo fue el asesinato

Lourdes Avendaño Rejas fue asesinada el sábado último de un disparo en la espalda durante un asalto cometido por dos delincuentes que escaparon y aún son buscados.

El hecho se descubrió pasadas las 22.30, cuando personal policial fue alertado de la presencia de una mujer herida recostada boca abajo en la calle Mariano Acosta al 2900 en el mencionado barrio del sur de la ciudad de Buenos Aires.

Villa Soldati: Lourdes Avendaño Rejas fue asesinada el sábado último de un disparo en la espalda

En ese contexto, arribó al lugar una ambulancia del SAME, que certificó que la mujer había muerto como consecuencia de un disparo de arma de fuego. Al respecto, según indicaron los investigadores, Avendaño presentaba una herida de bala en la región dorsal, la cual no presentaba orificio de salida. A su vez, los pesquisas hallaron en la escena del crimen una vaina servida de un arma calibre 38.



En cuanto a la dinámica del hecho, testigos señalaron que Avendaño fue abordada en la calle por dos hombres que se movilizaban a bordo de una moto tipo enduro color blanco con el objetivo de robarle la cartera. Ante esa situación, Avendaño intentó huir y salió corriendo, pero los asaltantes le dispararon por la espalda.

El hecho es investigado por el fiscal en lo Criminal y Correccional 6, Eduardo Cubría, quien caratuló la investigación como "homicidio en ocasión de robo".