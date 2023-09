Crimen del ingeniero en Palermo: los hallazgos en el peritaje del cuchillo y las otras 5 pruebas

El superintendente de Investigaciones de la Policía de la Ciudad, Miguel Ángel Fornaro, dijo que, según un llamado que recibió el 911, "sería uno solo el agresor".

El fiscal de instrucción Marcelo Munilla Lacasa ordenó la búsqueda de testigos y el análisis de las cámaras de seguridad alrededor de la heladería donde el ingeniero Mariano Barbieri cayó tras ser apuñalado por un delincuente que le robó el teléfono celular en el barrio porteño de Palermo. Hasta el momento, se supo que un testigo aportó datos sobre el delincuente que asesinó al hombre de 42 años. Según indicó el superintendente de Investigaciones de la Policía de la Ciudad, Miguel Ángel Fornaro, un llamado al 911 dijo que habría habido un solo agresor.

El momento en el que Barbieri ingresó malherido al lugar y se recostó en el piso quedó registrado en la cámara de seguridad del comercio ubicado en la Avenida Del Libertador y Lafinur. La búsqueda de la División Homicidios es en los alrededores de la heladería para intentar dar con testigos del episodio que, según se sospecha, comenzó en Plaza Sicilia, donde fue encontrado un cuchillo tipo casero con el cual se presume que se cometió el crimen.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Personal de la Policía Científica trabajó durante la mañana del jueves en el Parque Tres de Febrero, donde fue hallado un cuchillo de cocina, una mochila y una prenda de vestir, todo lo cual era peritado para determinar si tiene relación con el ataque a Barbieri y si fue ese el elemento punzante que lo hirió de muerte. Esos objetos y otros que se sumaron a la pesquisa ya son analizados y en las próximas horas podría haber novedades. Los objetos son un cuchillo, un short gris, una mochila, un tapaboca, una manta y ropas del occiso a los efectos de llevar a cabo una pericia tendiente a determinar la presencia de tejido hemático humano en la totalidad de elementos.

El superintendente de Investigaciones de la Policía de la Ciudad, el comisario general Miguel Ángel Fornaro, contó ante la prensa que se están realizando diversas tareas como la observación de las cámaras de seguridad, no solo del parque, desde donde se pudo haber fugado el delincuente, sino también las de alrededor que dan el sentido de fuga. "Tenemos un llamado al 911 que relata que sería uno solo el agresor, pero ahora tenemos que tener certeza de dónde ocurrió la agresión. Porque entre el lugar en el que el hombre pidió ayuda al lugar donde el testigo dice que fue atacado el hombre, son más de 150 metros", comentó Fornaro, quien agregó que la persona que llamó dijo que la agresión ocurrió en Berro y Casares, atrás del Jardín Japonés. Al ser consultado si el testigo dio detalles de cómo es el delincuente, Fornaro dijo: "Lo describió pero por una cuestión de sumario no lo puedo dar, pero lo describió y también dijo como se desplazaba".

Horas después de las consideraciones de Fornaro, el testigo fue ubicado y había comenzado a prestar declaración ante los investigadores, informó Noticias Argentinas. La Policía secuestró hasta el momento una mochila vacía, un cuchillo y una prenda que será sobre lo que se va a trabajar para intentar dar con el delincuente

Qué se sabe de la investigación

Barbieri habría corrido unos 300 metros para evitar que lo mataran de una puñalada tras robarle su teléfono celular. Así se determinó luego de que uno de los perros de la División Canes de la Policía de la Ciudad recorriera la Plaza Sicilia para hallar la escena primaria del crimen, o sea, el sitio exacto en el que ocurrió el ataque.

Los investigadores pudieron reconstruir el recorrido que pudo haber hecho la víctima antes de ingresar, herido de muerte, a la heladería de Avenida Del Libertador y Lafinur el miércoles por la noche, para pedir auxilio y decir antes de desvanecerse: "No me quiero morir". Además, la tarea del perro consistió en encontrar indicios que también los acerquen al atacante, que no fue identificado hasta el momento. De hecho hay dos llamados al 911, uno del mismo comercio y otro de una persona que aseguró haber visto al criminal y dio la descripción de la vestimenta que llevaba y hacia donde había escapado. Sin embargo, este jueves por la noche no había sido identificado, pero al mismo tiempo el llamado que hizo se lo geoposicionó muy cerca de donde se hallaron la mochila y las otras prendas de vestir.

Trabajan las Divisiones Homicidios, Perros, de Investigaciones Comunales 14 y la Policía Científica de la fuerza porteña. Personal de la Policía Científica trabajó durante la mañana del jueves en el Parque Tres de Febrero, donde fue hallado un cuchillo de cocina, una mochila y una prenda de vestir, todo lo cual era peritado para determinar si tiene relación con el ataque a Barbieri y si fue ese el elemento punzante que lo hirió de muerte.

Por su parte, uno de los perros de la Policía de la Ciudad, a partir de una prenda de la víctima, hizo el camino hacia donde estaba el cuchillo, luego hacia una manta y finalmente terminó donde había una serie de personas, las cuales fueron identificadas para que conste en el expediente. Esos sujetos, por el momento, no fueron aprehendidos, pero seguirán vinculados a la causa de surgir alguna novedad. Los elementos secuestrados en la zona ya fueron recibidos en el laboratorio de Policía Científica.

Con información de Noticias Argentinas