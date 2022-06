CABA: denuncian problemas de infraestructura y calefacción en más de 200 escuelas

La Multisectorial por la Escuela Pública declaró la "emergencia edilicia" y advirtió que "más del 20 por ciento de los edificios escolares de CABA tiene problemas de infraestructura" y un 10% tiene problemas de calefacción. Desde la cartera que conduce Soledad Acuña aseguraron que hay solo 5 escuelas con dificultades en la calefacción.

La Multisectorial por la Escuela Pública, conformada por gremios docentes, cooperadoras escolares, centros de estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires y familias, brindó el lunes una conferencia de prensa en las puertas del Normal N°4 del barrio de Caballito, para presentar un "mapa de riesgo" con los establecimientos educativos que tienen denuncias por problemas de infraestructura. El relevamiento contó con la participación de las comunidades educativas de las escuelas.

"Estamos en emergencia edilicia", advirtieron desde la organización. "Más del 20 por ciento de los edificios escolares de CABA tiene problemas de infraestructura que afectan las condiciones de enseñanza - aprendizaje", indica el informe. Según las cifras del relevamiento en la Ciudad, de los 950 edificios hay más de 200 con problemas que incluyen falta de suministro de agua, instalaciones eléctricas en mal estado, caída de mampostería y techos, baños inhabilitados, filtraciones generalizadas, problemas de conectividad, mal funcionamiento de ascensores, presencia de ratas y la inhabilitación de determinados espacios.

En medio de la ola polar, desde la Multisectorial señalan que más del 10% por ciento de las escuelas de la Ciudad tiene problemas de calefacción. “Registramos que casi el 60% de las escuelas con problemas están ubicadas en la zona sur de la ciudad y la mayoría son de nivel primario, inicial y medio", detalla el secretario. Y agrega: "Hay distintas causas: la primera es falta de gas en el 10% de los casos; un 37% que no tiene gas porque las calderas no andan; y un 34% tienen baja calefacción o no tiene porque no andan las estufas”.

Desde la cartera que conduce Soledad Acuña respondieron a El Destape que actualmente hay solo 5 escuelas con dificultades en la calefacción, que tienen fecha de resolución entre el 29 y el 30 de junio, e indican que en el informe de UTE se identifican 112 escuelas con esos problemas, “pero cuando uno revisa el mismo, escuela por escuela, ahí no indica que falta calefacción sino que la calefacción no es ‘suficiente’, como por ejemplo una escuela donde no funciona una estufa dentro de las 23 que tiene”. En ese sentido, sostienen que preguntar si la calefacción es "suficiente" es una variable totalmente subjetiva. Además, explican que “cuando hay un corte de gas o un problema con una caldera cuya solución no es inmediata, se activan dos mecanismos de mitigación: la instalación provisoria de estufas eléctricas; o se le ofrece a la institución un servicio de bebida caliente en los recreos (te o mate cocido) mientras se llega a la solución final.”

Desde la cartera que conduce Soledad Acuña respondieron a El Destape que actualmente hay solo 5 escuelas con dificultades en la calefacción, que tienen fecha de resolución entre el 29 y el 30 de junio, e indican que en el informe de UTE se identifican 112 escuelas con esos problemas, “pero cuando uno revisa el mismo, escuela por escuela, ahí no indica que falta calefacción sino que la calefacción no es ‘suficiente’, como por ejemplo una escuela donde no funciona una estufa dentro de las 23 que tiene”.

En varias ocasiones estas problemáticas provocaron la suspensión de clases o incluso pusieron en riesgo la seguridad de lxs alumnos y docentes, como sucedió el primer día de clases de 2022 en la Escuela Nº3 “Dr. Angel Golfarini”, en el Instituto Félix Fernando Bernasconi de Parque Patricios, cuando se desprendió un pedazo de mampostería y resultó herido el padre de una alumna abanderada.

Pablo Francisco, secretario de Condiciones y Medio Ambiente de UTE, explica que “esto es consecuencia de la baja presupuestaria en educación por las políticas de Macri y Larreta, que desde 2007 bajó más de 11 puntos, y a la vez la reducción y sub ejecución del presupuesto en infraestructura. En los últimos años no se superó el 50% de la ejecución, y este año se ejecutó solo un 10%. Cada vez que hay un problema, como el gobierno no da una respuesta completa y dilata los tiempos, algunos espacios se terminan inhabilitando y esta situación permanece en el tiempo”.

Según el documento "hay edificios en los que nunca hubo gas como el E.E.M N°1 D.E N°20 en el barrio de Mataderos. Si bien fue inaugurado en 2014, nunca tuvo instalación de gas por lo que hace 8 años que esta escuela no tiene calefacción. La escuela primaria N°13 D.E N°6 es una escuela antigua que no tiene gas y aún no recibió una respuesta concreta. Otro caso en el sur de la ciudad es la escuela primaria N°14 D.E N°19, que desde 2019 no tiene gas".

Esta falencia ya acumula varias denuncias de distintas comunidades educativas que para visibilizarlo, ante el destrato del gobierno porteño, organizaron “Frazadazos” en la puerta de las escuelas. El mismo lunes se realizó una jornada en la Escuela N’ 2 del D.E. 21, de Villa Lugano, y el próximos miércoles habrá una convocatoria en la Escuela Normal Superior Mariano Acosta, en Once.