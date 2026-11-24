El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) anunció la incorporación de una nueva especialidad técnica para formar profesionales vinculados al automovilismo de competición, con contenidos orientados a la industria de la Fórmula 1 y otras categorías del deporte motor.

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La carrera se denominará Técnico en Motorsport y comenzará a dictarse en 2027 en la Escuela Técnica N.º 35 "Ingeniero Eduardo Latzina", ubicada en el barrio porteño de Monte Castro. La propuesta apunta a preparar estudiantes en mecánica, tecnología, ingeniería y gestión de equipos de competición.

La iniciativa se incorpora mientras avanzan las obras de renovación del autódromo Oscar y Juan Gálvez, que se prepara para recibir al MotoGP en abril de 2027 y avanzar con el proyecto para recuperar una fecha de la Fórmula 1 en Buenos Aires.

¿Cómo será la nueva carrera para formar especialistas en Motorsport?

La Tecnicatura en Motorsport estará orientada a desarrollar capacidades profesionales relacionadas con los motores de competición en distintas disciplinas, entre ellas karting, motociclismo, Turismo Carretera y automóviles de carrera.

La ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, destacó la relación entre la formación técnica y los proyectos vinculados al automovilismo que impulsa la Ciudad. "Mientras la Ciudad trabaja para el regreso del MotoGP y la Fórmula 1 nosotros preparamos a nuestros estudiantes para ser parte de ese mundo. El Motorsport es innovación, precisión y tecnología, y ahora nuestros estudiantes van a poder formarse en él desde las escuelas de la Ciudad", remarcó.

El plan de estudios estará organizado en veinte unidades curriculares de formación técnica específica. Entre los contenidos se incluirán adquisición de datos e inteligencia artificial aplicada, aerodinámica, simulación y dinámica del automóvil orientada a las competencias.

También habrá formación en gestión integral de equipos de competición y trabajo en pista, además de inglés intensificado desde tercero hasta sexto año. Los alumnos podrán realizar prácticas profesionalizantes en estructuras de categorías fiscalizadas por la Comisión Deportiva Automovilística (CDA).

La propuesta busca cubrir la demanda de técnicos especializados que requiere la industria del automovilismo. En ese sentido, Jorge Dengra, docente de la Escuela Técnica N.º 35 y especialista en prácticas profesionalizantes de Automotores, señaló: "La industria enfrenta un cuello de botella: existe una demanda vacante de técnicos de alta performance que la oferta educativa tradicional no está cubriendo. Estamos frente a una ventana de oportunidad única para que jóvenes de familias trabajadoras sean los pioneros de esta industria renovada".

La implementación será progresiva. Durante 2027, la formación comenzará en la institución de Monte Castro y, a partir de 2028, está previsto incorporarla en otras tres escuelas técnicas de gestión estatal.

El Ministerio de Educación porteño también tendrá a su cargo la capacitación de los docentes que participarán del proyecto y gestionará la validez nacional del título de Técnico en Motorsport. Una vez completada la formación secundaria, los egresados podrán buscar una inserción laboral en el sector o continuar sus estudios superiores en carreras como Ingeniería.

La iniciativa se vincula con la renovación del autódromo porteño, que tiene previsto recibir nuevamente al MotoGP entre el 9 y el 11 de abril de 2027, después de 28 años sin competencias de esa categoría en el país. Las obras también contemplan ampliar la capacidad del circuito hasta 150.000 espectadores por día y avanzar con las condiciones necesarias para el eventual regreso de la Fórmula 1.