De la propuesta participan museos, centros culturales, bibliotecas y sedes barriales donde se ofrecen distintas funciones para todas las edades.

Desde hace muchos años ver la ciudad vacía durante el verano era una fotografía típica. Pero hoy son cada vez más los porteños que eligen quedarse, por razones económicas, algunos, para disfrutar de las actividades que ofrece la agenda cultural de Buenos Aires.

Una de las iniciativas que más interesan son los ciclos de cine gratuito al aire libre y en espacios cerrados, dónde el aire acondicionado es un aliado imprescindible en medio de las altas temperaturas.

De la propuesta participan museos, centros culturales, bibliotecas y sedes barriales donde se ofrecen distintas funciones para todas las edades, en algunas ocasiones suelen realizar proyecciones de acuerdo a géneros o clásicos de inicios del siglo XX.

Dónde son las funciones de cine gratis en Buenos Aires

El Centro Cultural Recoleta es una de las salas que ofrece un ciclo de cine gratuito. Allí habrá una exhibición de películas cómicas clásicas de la historia de Hollywood denominada "sin risa ni felicidad no hay cultura".

Programación de películas en el Centro Cultural Recoleta

El ciclo inició el último fin de semana con la proyección de La adorable revoltosa (1938) y seguirá el sábado 17 con El bufón del rey (1956). La cita será a las 18 horas. Se trata de una comedia musical ubicada en Inglaterra después de un golpe de Estado que deja al rey sin trono y en este contexto un equipo de rebeldes, liderado por un hombre llamado “The Black Fox”, lucha por la tiranía del autoproclamado nuevo rey.

Las actividades continúan el sábado 24 con la proyección de Cantando bajo la lluvia, que narra el paso del cine mudo al sonoro. Se trata de la historia de Don Lockwood (Gene Kelly), acompañado de su inseparable amigo Cosmos (Donald O' Connor) y de Kathy Selden (Debbie Reynolds).

Y el domingo 25 a las 18 proyectarán Brindis de amor (1953), una comedia musical dirigida por Vicente Minelli para Metro Goldwyn Mayer. Trata sobre un bailarín que se traslada a Nueva York en busca de un lugar en las producciones teatrales, pero no será sencillo.

Para cerrar el mes de enero, el sábado 31 será el turno de otro clásico: El joven Frankenstein. Narra como un doctor recibe de herencia un castillo en Transilvania. Allí recibe un libro que cuenta experiencias sobre reanimar muertos y decide intentarlo. También será a las 18 horas.

Dónde y cómo sacar las entradas para el cine gratis en Buenos Aires

Las entradas se deben reservar previamente en el sitio web de Entradas BA. El ingreso para argentinos y residentes es gratuita, pero deben adquirir su ticket con anticipación ya que las salas tienen una capacidad específica.