Vuelve Tom y Jerry: dónde ver la nueva aventura de la famosa tira animada.

La famosa serie animada Tom & Jerry, creada en 1940 por William Hanna y Joseph Barbera, volverá al cine con Tom & Jerry: La Brújula Mágica, una nueva aventura que revive a la dupla de personajes. Los detalles sobre el regreso que busca llegar a las infancias y a los nostálgicos, desde el próximo jueves 15 de enero.

La sinopsis oficial de la nueva película de Tom y Jerry presenta al famoso gato y ratón en una aventura en busca de la misteriosa Brújula Mágica a través del viaje en tiempo hasta una Ciudad Dorada al estilo de la antigua China, donde persecuciones locas, comedia slapstick y acción emocionante los espera. "Tendrán que enfrentarse a Mega Ratota, el villano más travieso y peligroso, convertido en kaiju, y solo su amistad podrá salvar el día… al menos hasta la próxima persecución", reza la trama del filme de animación 3D.

Tom & Jerry comenzó a emitirse en 1940 con el cortometraje teatral Puss Gets the Boot, donde por primera vez aparecieron los personajes. Esta es la tercera vez que los personajes llegan al cine. La primera vez fue en 1992 conTom and Jerry: The Movie, un clásico del cine animado, y luego la dupla volvió en 2021 en una película que combinó animación y acción real.

Cuáles son las películas de TV más famosas de Tom & Jerry