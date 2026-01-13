Vuelve Tom y Jerry: dónde ver la nueva aventura de la famosa tira animada

La famosa serie animada Tom & Jerry, creada en 1940 por William Hanna y Joseph Barbera, volverá al cine con Tom & Jerry: La Brújula Mágica, una nueva aventura que revive a la dupla de personajes. Los detalles sobre el regreso que busca llegar a las infancias y a los nostálgicos, desde el próximo jueves 15 de enero.
La sinopsis oficial de la nueva película de Tom y Jerry presenta al famoso gato y ratón en una aventura en busca de la misteriosa Brújula Mágica a través del viaje en tiempo hasta una Ciudad Dorada al estilo de la antigua China, donde persecuciones locas, comedia slapstick y acción emocionante los espera. "Tendrán que enfrentarse a Mega Ratota, el villano más travieso y peligroso, convertido en kaiju, y solo su amistad podrá salvar el día… al menos hasta la próxima persecución", reza la trama del filme de animación 3D.
Tom & Jerry comenzó a emitirse en 1940 con el cortometraje teatral Puss Gets the Boot, donde por primera vez aparecieron los personajes. Esta es la tercera vez que los personajes llegan al cine. La primera vez fue en 1992 conTom and Jerry: The Movie, un clásico del cine animado, y luego la dupla volvió en 2021 en una película que combinó animación y acción real.
Cuáles son las películas de TV más famosas de Tom & Jerry
- Tom and Jerry: The Magic Ring (2002)
- Tom and Jerry: Blast Off to Mars (2005)
- Tom and Jerry: The Fast and the Furry (2005)
- Tom and Jerry: Shiver Me Whiskers (2006)
- Tom and Jerry: A Nutcracker Tale (2007)
- Tom and Jerry Meet Sherlock Holmes (2010)
- Tom and Jerry and the Wizard of Oz (2011)
- Tom and Jerry: Robin Hood and His Merry Mouse (2012)
- Tom and Jerry’s Giant Adventure (2013)
- Tom and Jerry: The Lost Dragon (2014)
- Tom and Jerry: Spy Quest (2015)
- Tom and Jerry: Back to Oz (2016)
- Tom and Jerry: Willy Wonka and the Chocolate Factory (2017)