Cierre de Aeroparque: Aclararon que pasa con los estacionamientos reservados

El Aeroparque Jorge Newbery permanece cerrado desde este martes 25 de agosto y hasta el jueves 27 por trabajos de mantenimiento preventivo en su pista principal. La interrupción de las operaciones comenzó a las 9 y está prevista que se extienda hasta las 16 del jueves, por lo que durante esas 55 horas no habrá despegues ni aterrizajes en la terminal porteña.

El cierre afecta a los vuelos de cabotaje y regionales que tenían programada desde allí su operación. Durante este período, la actividad será trasladada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que deberá absorber un volumen de actividad superior al habitual. En total, se prevén cerca de 940 movimientos entre despegues y aterrizajes durante el cierre.

Cierre de Aeroparque: ¿qué pasa con los vuelos y las reservas de estacionamiento?

Durante el cierre, los vuelos que habitualmente operan desde Aeroparque fueron reorganizados para funcionar desde Ezeiza. La medida fue coordinada con las compañías aéreas para adaptar previamente la programación y permitir el traslado de la operación. Algunas empresas también realizaron reprogramaciones y cancelaciones puntuales.

El cierre también modifica la situación de quienes habían reservado una cochera en la terminal porteña para esos días. Aeropuertos Argentina informó una alternativa en Costa Salguero, ubicada a unos cuatro kilómetros, con traslado incluido de ida y vuelta.

Para quienes ya tenían una reserva de estacionamiento vinculada con el período de cierre, resulta necesario consultar las condiciones informadas y verificar qué alternativa corresponde a cada reserva.

El mantenimiento de la pista forma parte de un programa de obras de infraestructura para Aeroparque. Una vez finalizadas las tareas, la reapertura está prevista para las 16 del jueves 27 de agosto, aunque la operación comenzará a retomarse de manera progresiva.

Cierre de Aeroparque: cinco respuestas sobre el funcionamiento del estacionamiento

¿Tenés una reserva de estacionamiento en Aeroparque?

Las reservas que incluyan los días de cierre no serán bloqueadas automáticamente, ya que es posible que tu ingreso o egreso del estacionamiento sea en fechas diferentes al período de cierre.

Si tu vuelo se ve afectado y necesitás modificar tu reserva, se evaluará tu caso para gestionar la devolución correspondiente.

¿Ya dejaste tu vehículo en Aeroparque y tu vuelo de regreso fue reprogramado a Ezeiza?

No necesitás realizar una nueva reserva de estacionamiento. Podés mantener tu reserva original en Aeroparque y retirar tu vehículo cuando regreses.

Además, tendrás disponible un traslado bonificado de Ezeiza a Aeroparque para poder retirar tu vehículo.

Para acceder al beneficio, deberás acercarte al stand del equipo de Experiencia al Cliente de Aeropuertos Argentina para recibir un voucher y luego presentarlo en el stand de Tienda León, donde se validará y asignará el servicio de traslado.

¿Todavía no ingresaste al estacionamiento y tu vuelo fue reprogramado de Aeroparque a Ezeiza?

En este caso, se gestionará la devolución de tu reserva de estacionamiento en Aeroparque y deberás realizar una nueva reserva para Ezeiza.

La nueva reserva se realizará a la tarifa vigente en Ezeiza y no se aplicarán ajustes por diferencias de precio entre ambos aeropuertos.

Si tu compra incluía servicios adicionales, estos quedarán asociados a la nueva reserva.

¿Dónde se encuentran los stands para retirar los vouchers?

En los aeropuertos podrán encontrar diversos stands a los cuales acercarse a pedir el voucher.

Aeropuerto de Ezeiza

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