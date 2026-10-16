Científicos peruanos descubrieron una nueva flor y la bautizaron Salvia messii en honor a Messi

Científicos peruanos descubrieron una nueva especie de flor y la bautizaron Salvia messii en homenaje a Lionel Messi. El nombre surgió porque la planta tiene flores celestes y blancas, como la camiseta de la Selección argentina. El hallazgo fue publicado en la revista internacional Phytotaxa, especializada en taxonomía vegetal.

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La especie crece en las laderas rocosas y secas de la sierra centro-sur de Perú, a una altura de entre 2.000 y 2.400 metros sobre el nivel del mar. Se trata de un arbusto aromático que puede alcanzar aproximadamente un metro y medio de altura y pertenece a la familia de las lamiáceas, que también incluye plantas como la menta, la albahaca y el romero.

Una nueva especie de flor fue bautizada como Salvia messii. Foto: Paula Gonzáles

Aunque algunos ejemplares habían sido observados años antes, los investigadores necesitaron nuevas exploraciones y análisis de sus características para determinar que se trataba de una especie diferente. El estudio permitió describir formalmente la planta y establecer su nombre científico. Sin embargo, los investigadores advierten que se trata de una especie en riesgo. Su distribución geográfica restringida y las amenazas sobre su hábitat hacen que su conservación sea una preocupación.

Qué otras especies llevan el nombre de Messi

La Salvia messii no es la única especie que lleva el apellido del 10 rosarino. Uno de los casos es el Cercopemyces messii, un hongo descubierto en el Parque Nacional Baritú, en la provincia de Salta. La especie fue hallada en 2024 por investigadores del Instituto de Micología y Botánica de la UBA y el CONICET, a partir de ejemplares recolectados en un bosque de cedros de las Yungas. Tiene un tamaño mediano a grande, un sombrero de color claro con tonos anaranjados y un tallo cubierto de escamas. El nombre de Messi fue para otorgarle mayor visibilidad a la especie.

Otro ejemplo es la araña Acanthogonatus messii, cuya descripción científica se publicó en 2023 en la revista Zoosystema. Fue registrada en la estepa patagónica, cerca de Rada Tilly, en la provincia de Chubut. Es una especie pequeña que construye madrigueras en terrenos arenosos con arbustos bajos. El estudio estuvo a cargo de Fiorella Signorotto, Mariana Mancini y Nelson Ferretti, investigadores vinculados a la Universidad Nacional del Sur y al CONICET.

Por último, la lista también incluye a la lagartija Liolaemus messii, la cual fue encontrada en 2021 por un equipo de investigadores argentinos. Habita una zona acotada de la provincia de Salta, en los alrededores de San Bernardo de las Zorras, en el departamento de Rosario de Lerma. Vive en ambientes áridos y fríos de altura, característicos de la región puneña, y su alimentación es omnívora. Estos dos últimos casos, el de la araña y la lagartija, fueron simplemente en homenaje al Campeón del Mundo.