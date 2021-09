Daniel Filmus: "Intentaré darle continuidad a todo lo que hizo Roberto Salvarezza"

A pocas horas de asumir y mientras se reúne con las principales figuras de lo que será su gabinete, afirma que buscará articular proyectos conjuntos con el resto de los ministerios

Después de la sorpresa inicial por el nombramiento como nuevo ministro de Ciencia, Daniel Filmus estuvo este fin de semana dedicado a encontrarse con los titulares de cada una de las áreas claves de la repartición que le tocará encabezar desde mañana a las 16 en reemplazo del saliente Roberto Salvarezza. Aunque es reticente a dar precisiones hasta después de la jura, confirma que la doctora Ana Franchi seguirá presidiendo el Conicet y que está de acuerdo con el rumbo de la gestión anterior, por lo que probablemente quienes quieran continuar podrán hacerlo.

"Quiero enfatizar la alta valoración de lo que hizo Roberto. Estoy muy conforme con la tarea que se venía llevando adelante y vengo a poner el hombro. Me estoy reuniendo con todos los que trabajan en los puestos jerárquicos del ministerio para conocer en detalle la situación. Iremos en la misma dirección y trataremos, en la medida de lo posible, de darle más fuerza y visibilidad al área", afirma, en una pausa entre encuentros.

Filmus tiene una larga carrera política. Sociólogo por la UBA, con dos títulos de posgrado en educación, durante ocho años fue director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), es investigador del Conicet, fue ministro de Educación, Ciencia y Tecnología entre 2003 y 2007, Secretario de Educación del gobierno de Aníbal Ibarra en la Ciudad, senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre 2007 y 2013, y secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas de 2014 a 2015, entre otros cargos.

–Vuelve a un área con la que tiene afinidad. ¿Qué desafíos presenta hacerse cargo de esta responsabilidad con elecciones de medio término tan cerca?

–Principalmente, intentaré darle continuidad a todo lo que hizo Roberto Salvarezza, que es muy bueno, a diferencia de lo que ocurrió en 2003, cuando me tocó asumir en medio de una crisis y después de una década en la que la ciencia se había dejado de lado, nos habían mandado a lavar los platos y se había generado una enorme desinversión. Por un lado, tenemos que darle más presencia política al ministerio en el contexto del vínculo con los otros y con el aparato productivo, pero al mismo tiempo mantener la excelencia de la investigación.

–El sistema científico respondió como ningún otro sector ante el desafío de la pandemia: se inició el desarrollo de más de cinco vacunas locales contra el Covid, se crearon y elaboraron tests de diagnóstico y seguimiento epidemiológico, se diseñaron estrategias de rastreo y simulaciones que permitieron orientar la toma de decisiones de política sanitaria... ¿Qué cambios se pueden introducir para mejorar de acá en más?

–Tenemos que poder aprovechar el capital que tenemos para articular desde el Estado la resolución de los problemas sociales, sanitarios, ambientales, productivos, pero también dialogar con la sociedad civil, con sectores empresarios y gobernadores respecto de la federalización de la ciencia. Insisto: hacemos una evaluación muy positiva de lo que hizo Roberto, así como lo que están haciendo Ana Franchi y el Directorio del Conicet, también lo realizado por la Agencia I+D+I, y vamos a tratar de seguir en esa misma línea, profundizar y mejorar.

–Existe una visión del Ministerio de Ciencia como "prestador de servicios" para todas las áreas de gobierno. ¿Coincide?

–Esa es una de las funciones, pero limitarlo a eso sería restringir muchísimo la tarea. Tiene que trabajar de igual a igual con varios ministerios. Esa es una parte, pero la investigación académica juega un papel fundamental, igual que el trabajo con las universidades, o desarrollos productivos, regionales y locales. La cantidad de programas que llevó adelante desde 2003 esta área, primero dentro del Ministerio de Educación y después en forma autónoma, es enorme. Ahora tenemos un horizonte potencialmente mayor, ya que aprobamos por unanimidad la Ley de Financiamiento de la Ciencia. Así como en su momento se hizo con Educación, Ciencia y Tecnología, ahora se planteó la posibilidad de aumentar al 1% del PBI la función ciencia y tecnología en el presupuesto nacional. Eso es sustantivo. Es casi multiplicar por tres los recursos en relación con un PBI que suponemos que también va a crecer. Tenemos una responsabilidad enorme para que esos recursos del Estado nos sirvan para resolver los problemas de la gente.

–¿Se cumple ese aumento previsto por la ley en el presupuesto 2022 (que acaba de enviarse al Congreso)?

–Por supuesto que sí. Nosotros mismos lo aprobamos y este primer año cumplimos con el incremento.

–Se habla siempre de la importancia de hacer transferencia desde ámbitos científicos al sistema productivo, pero durante la pandemia quedó en evidencia la importancia de aportar conocimiento para el trazado de políticas públicas. ¿Piensa seguir promoviendo ese tipo de iniciativas?

–Sí, claro, y no solo en salud. Por poner un ejemplo, no hay ningún desafío ambiental que pueda prescindir del aporte del Ministerio de Ciencia y Tecnología; se necesitan evidencias que respalden el desarrollo sustentable. En los núcleos centrales que se plantearon para el plan [nacional de ciencia y tecnología] 2030, que queremos que se apruebe también por unanimidad por todas las fuerzas políticas, están planteadas las líneas que marcan avances conjuntos con todos los ministerios. No se me ocurre ningún tema que no tenga vinculación con ciencia y tecnología. Minería, ambiente, modelos de desarrollo regional y local, energía...

–Uno de los problemas álgidos en este momento es el retraso de los sueldos de los investigadores, que están en niveles bajísimos y alienta el éxodo. ¿Está en su agenda de prioridades?

–Por supuesto, sin lugar a dudas. Vamos a trabajar para recuperar y mejorar las condiciones laborales. Lo fue entre 2003 y 2007, según las series estadísticas, el momento en que más creció el salario del investigador. Además, recuperamos los beneficios de la jubilación del 85%.

–¿Piensa continuar con una política expansiva de ingresos al Conicet y otros organismos de ciencia y tecnología?

–Estamos de acuerdo con lo que se avanzó en la última época, que de algún modo recupera el plan original que teníamos hasta 2015 y que el macrismo tiró abajo ya en 2016, cuando no ingresaron investigadores que habían sido evaluados positivamente.

–En momentos en los que se les pide a los científicos que trabajen en transferencia del conocimiento, divulgación de la ciencia y otras tareas que exceden la publicación de papers, muchos consideran que hay que revisar los criterios de evaluación. ¿Cuál es su opinión al respecto?

–Precisamente, yo soy uno de los que fui víctima de esos criterios tradicionales. Después de haber sido ministro, y de haber estado de licencia sin goce de sueldo por cargos de mayor jerarquía en el Estado, cuando volví al Conicet, ni las leyes, ni los libros, ni los aportes en ciencia y tecnología que hice cuando estuve en la gestión pública fue tomado en cuenta al pedir la promoción. Por suerte, después el jurado revisó esa decisión. Tenemos que tener una mirada en las publicaciones académicas y otra en la capacidad de transferencia tecnológica, patentes, gestión pública y otros ámbitos donde también el aporte del científico tiene que ser evaluado. Pero me niego a resolverlo genéricamente, porque cada disciplina tiene características particulares: no es lo mismo el sociólogo o el antropólogo que el biólogo o el matemático. En algunas áreas el paper es el único criterio de evaluación.

–¿Algún proyecto en particular entre manos para poner en marcha luego de asumir?

–Sí, pero de eso hablaremos el lunes después de las cuatro de la tarde.