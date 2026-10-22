Chile: le cayó un rayo a un avión en pleno vuelo y quedó registrado en video

Un vuelo de cabotaje en Chile vivió minutos de tensión cuando en pleno vuelo le cayó un rayo durante una tormenta eléctrica el martes 20. El avión viajaba entre la ciudad de Antofagasta, al norte del país, y la capital chilena. No hubo muertos ni heridos, pero todo quedó registrado en un video en el que se ve un destello luminoso y un estruendo que asustó a todos los pasajeros.

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Según explicaron los propios viajeros de la aeronave, el vuelo LA341 de LATAM Airlines, atravesaba hacía varios minutos una tormenta eléctrica mientras se trasladaba entre las nubes del territorio chileno. Fue en ese momento cuando varias personas sacaron sus celulares y se pusieron a registrar la lluvia a través de las ventanas del avión hasta que, sobre el final, se ve un destello de luz y se escucha un ruido fuerte que provocó gritos de distintos pasajeros.

Más allá del impacto de la descarga y al temor inicial que se vivió en la cabina, según advirtieron el capitán y el copiloto, la tripulación "mantuvo el control del avión" y "la trayectoria planificada" hacia el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago. El video del suceso, que llegó a ser grabado por uno de los viajeros desde la ventanilla, se viralizó rápidamente en redes sociales. Logró mostrar la magnitud de la descarga eléctrica y las reacciones de sorpresa entre los presentes.

El comunicado de LATAM después del incidente

Más allá del susto, no se registraron personas heridas y el avión aterrizó con normalidad en el aeropuerto en Santiago. Todos los pasajeros pudieron desembarcar de manera segura.

A través de un comunicado, desde LATAM Airlines Group explicaron que este tipo de episodios forman parte de los fenómenos meteorológicos para los que las aeronaves "están preparadas", por lo que "no hay que alarmarse" por este tipo de situaciones.

"Se trata de un fenómeno meteorológico para el cual las aeronaves están diseñadas y certificadas", señaló la compañía, y agregaron: "Los aviones cuentan con sistemas que permiten disipar las descargas eléctricas de manera segura".

"La aeronave aterrizó con normalidad en el Aeropuerto de Santiago y todos los pasajeros desembarcaron en perfectas condiciones", agregó la empresa, que también destacó que la seguridad de los pasajeros y la tripulación "es un valor fundamental" en todas sus operaciones.