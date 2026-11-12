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Chau a los prospectos de papel: el cambio histórico que aplicará la ANMAT en los medicamentos

La modificación contempla la incorporación obligatoria de códigos QR para que los pacientes puedan consultar las indicaciones y advertencias desde un celular.

12 de noviembre, 2026 | 14.33
Chau a los prospectos de papel: el cambio histórico que aplicará la ANMAT en los medicamentos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) implementará un nuevo sistema de acceso a la información de los medicamentos que permitirá reemplazar los tradicionales prospectos de papel por versiones digitales.

La modificación comenzará a aplicarse a partir del 16 de noviembre y contempla la incorporación obligatoria de códigos QR o Data Matrix en los envases, para que los pacientes puedan consultar las indicaciones y advertencias de cada producto desde un celular.

MÁS INFO

El cambio alcanza a todos los medicamentos, independientemente de su origen y condición de venta, y genera preocupación entre jubilados y pensionados que no utilizan teléfonos inteligentes o tienen dificultades para acceder a herramientas digitales.

¿Cómo funcionará el nuevo sistema de prospectos digitales de medicamentos de la ANMAT?

La medida está contemplada en la Disposición 2891/2026, publicada en el Boletín Oficial el 15 de mayo. La normativa establece que los laboratorios deberán incorporar un código bidimensional en los envases secundarios de todas las especialidades medicinales.

Al escanearlo con la cámara de un teléfono celular, los usuarios podrán ingresar al prospecto vigente aprobado por la ANMAT y consultar información sobre dosis, indicaciones, contraindicaciones, efectos adversos y advertencias relacionadas con el tratamiento.

Uno de los principales cambios es que los laboratorios podrán optar por ofrecer la información exclusivamente en formato digital, sin necesidad de incluir el documento impreso dentro de la caja. Sin embargo, la disposición también permite mantener ambos formatos, por lo que la continuidad del prospecto de papel dependerá de la decisión de cada empresa.

La implementación física será progresiva y deberá contemplar el agotamiento del stock existente. Por ese motivo, durante la transición podrán encontrarse productos con prospectos tradicionales y otros que incorporen el acceso digital.

 

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