Chau a "Amiga traidora", la canción de Ángela Leiva: por qué la viuda del autor le prohibió cantar sus hits

Ángela Leiva recibió un revés judicial que afecta directamente a sus shows en vivo. La Justicia le prohibió interpretar “Amiga Traidora”, “Llamadas extrañas” y “No podrás”, tres canciones que forman parte de su repertorio más famoso. La medida está vinculada con una disputa por derechos de autor y fue ratificada por la Cámara Civil.

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El conflicto se inició a partir del reclamo de la viuda del autor original de las canciones, quien sostiene que durante años no se le habrían pagado las regalías correspondientes por la utilización de las obras. En esa línea, la mujer denunció “violencia económica”.

La resolución judicial le impone a la cantante una restricción concreta: no podrá incluir esos tres temas en sus shows en vivo, al menos mientras se desarrolle el proceso en la Justicia civil.

Los derechos de las canciones

El caso que atraviesa a la carrera artística de Ángela Leiva dejó al descubierto una situación que siempre se da detrás de los escenarios, que es la disputa por quién puede interpretar una canción, bajo qué condiciones y quién recibe las regalías de ello.

Según trascendió, la viuda del compositor reclama el reconocimiento de los derechos económicos vinculados a las obras y sostiene que existió un incumplimiento prolongado en el pago que le corresponde.

La Justicia intervino a partir de ese planteo y estableció la prohibición de manera cautelar. La medida busca preservar los derechos que se encuentran en discusión mientras el expediente avanza y todavía no tiene una resolución definitiva.

Como antes se mencionó, la restricción alcanza a las tres canciones vinculadas al reclamo que dio origen a la causa. Se trata de “Amiga Traidora”, “Llamadas extrañas” y “No podrás”.

Qué significa la restricción para Ángela Leiva

La disposición judicial representa un golpe para la artista, quien construyó buena parte de su popularidad en la música tropical e interpretando esas canciones. De hecho, “Amiga Traidora” es reconocida como una de sus canciones más emblemáticas.

Por ahora, la cantante deberá evitar la interpretación pública de estos tres temas mientras la Justicia analiza el conflicto por los derechos y las regalías. La medida no significa que la cantante tenga prohibido presentarse ni que no pueda interpretar el resto de su repertorio.

Al menos por el momento, el clásico más reconocible de Ángela Leiva quedó afuera de sus shows. El avance de la causa determinará si la cantante podrá volver a incorporarlo a su repertorio o si deberá dejar de cantarlo para siempre.