Cerveza, salud y medioambiente: el gran impacto del IPATEC frente a la crisis del sector científico

El IPATEC es uno de los institutos más relevantes

Un recorrido exclusivo de El Destape por el IPATEC en Bariloche, guiado por su director Diego Libkind, expone los avances biotecnológicos del centro patagónico —desde la levadura madre de la cerveza lager hasta aplicaciones médicas y ambientales— mientras el instituto enfrenta las graves consecuencias del desfinanciamiento al CONICET y la fuga de científicos.

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El Destape tuvo acceso a un recorrido guiado por Diego Libkind, doctor en bioquímica y director del Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales (IPATEC), como parte del fampress de Bariloche a la Carta. El investigador trazó un exhaustivo panorama sobre las investigaciones que realiza el centro científico y alertó sobre la delicada situación que atraviesa el sector.

El IPATEC, organismo de doble pertenencia entre el CONICET y la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) asentado en San Carlos de Bariloche, ostenta un hito de alcance internacional: el descubrimiento de la Saccharomyces eubayanus en los bosques nativos de la Patagonia, la madre de la levadura que dio origen biológico a la cerveza de tipo lager comercial que hoy se consume en todo el planeta.

Este hito científico no solo posicionó una vez más a la ciencia argentina en el mapa mundial, sino que sentó las bases para el desarrollo de una fuerte identidad y soberanía productiva. Gracias a este insumo nativo, el país logró elaborar las primeras cervezas artesanales y whiskies con impronta 100% regional.

Diego Libkind, director de IPATEC.

En el plano internacional, el instituto alcanzó un acuerdo de licenciamiento con la multinacional Heineken para el lanzamiento de su línea global "H41", un contrato que genera regalías e ingresos directos para la investigación local. En paralelo, mediante el programa itinerante "Ciencia y Cerveza", el organismo transfiere herramientas sobre fermentación, manejo de lúpulo y reutilización segura de levaduras a productores independientes, así de forma directa las economías regionales.

Innovación en salud, sostenibilidad ambiental y economía circular

La labor del IPATEC se extiende también hacia el campo de la salud, la biotecnología y la alimentación; entre sus líneas de trabajo destaca el estudio de bacterias benéficas como la Limosilactobacillus fermentum para su aplicación en la industria del brewing, sumado a proyectos internacionales dedicados al desarrollo de cervezas funcionales enriquecidas con selenio, caracterizadas por sus propiedades antioxidantes y protectoras de la salud. En el área de alimentos saludables, el equipo de investigación aprovecha el bagazo de cerveza y realiza estudios de micología para diseñar barritas de cereales con alto valor nutricional y aptas para personas con diabetes.

IPATEC.

En materia ambiental, el instituto impulsa proyectos de economía circular orientados a la valorización de efluentes y residuos industriales. Mediante el uso de levaduras oleaginosas nativas, los especialistas convierten los desechos líquidos de las fábricas cerveceras en lípidos de alto valor agregado, reduciendo el impacto contaminante.

Asimismo, el organismo desarrolla estudios botánicos y ecológicos de gran escala, como el mapeo de especies vegetales en climas extremos -incluida la Antártida- con el objetivo de evaluar las consecuencias del cambio climático a nivel global. El IPATEC desarrolla una tecnología innovadora para la industria de los protectores solares basada en micosporinas, compuestos naturales extraídos de levaduras patagónicas; lo que resultaría en cremas de cobertura ante los rayos UV sin sustancias químicas tóxicas, como tienen los actuales.

El desfinanciamiento al CONICET y sus consecuencias

A pesar del impacto productivo y ambiental de sus avances, el funcionamiento del instituto padece los efectos del recorte de fondos en el sistema científico nacional. Durante su intervención, Libkind analizó la situación salarial de los investigadores y el impacto del ajuste en las instituciones públicas: "Cuesta mucho retener científicos porque los sueldos quedaron muy atrás. Somos los que más tiempo trabajamos y los que menos cobramos. Desde el cambio de gestión el desfinanciamiento se nota mucho".

El director del organismo precisó que, si bien el IPATEC logra sostener parte de su operatoria diaria gracias al financiamiento proveniente del sector privado, el rol del Estado resulta insustituible. En ese sentido, remarcó la necesidad imperiosa de mantener el apoyo estatal para sostener la infraestructura, garantizar la continuidad de las líneas de investigación estratégica y evitar la pérdida del capital humano formado en el país.