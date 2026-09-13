Marcos Secchi, un estudiante salteño de diseño industrial, desarrolló un cemento magnetizable que permite adherir objetos a las paredes sin necesidad de clavos ni perforaciones. Esta innovación busca transformar la forma en que interactuamos con los espacios que habitamos, evitando los típicos agujeros que se hacen al colgar algo.

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El proyecto nació a partir de la experiencia de Secchi en talleres metalúrgicos y su formación académica. La idea surgió de una pregunta cotidiana que muchos nos hacemos: “¿Por qué tengo que hacer un agujero cada vez que tengo que colgar algo?”. Con esa inquietud como punto de partida, desarrolló un sistema constructivo que incorpora un cemento capaz de fijar objetos que tengan imanes incorporados, sin dañar las paredes.

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Este sistema, llamado IronPlak, no solo es un cemento o una placa de yeso para construcción en seco, sino que representa un nuevo método para sostener elementos de mayor peso mediante imanes. “No solamente estaba creando un cemento o una placa de yeso pensada para la construcción en seco, sino que estaba creando un sistema constructivo”, explicó Secchi.

Para lograr este avance, Secchi realizó múltiples prototipos y pruebas piloto en su ciudad natal, Salta, tanto en locales comerciales como en la municipalidad, lo que le permitió recopilar los datos técnicos necesarios para solicitar una patente nacional y avanzar hacia una patente internacional bajo el sistema PCT.

Cómo funciona el cemento magnetizable

El funcionamiento del cemento magnetizable se compara con una superficie doméstica conocida: “Es como si la pared fuese una heladera, una superficie de una heladera gigante. Vos podés adherir objetos que tengan imanes a la superficie”, ilustró el creador.

Importante aclaración: el material no genera un campo magnético propio ni atrae objetos por sí solo. “El sistema no emite un campo magnético”, comentó Secchi, despejando dudas sobre posibles interferencias en relojes o electrodomésticos. La clave está en que los objetos que se quieran colgar deben contar con imanes.

Actualmente, el equipo se encuentra en la etapa de caracterización técnica y análisis para definir el peso máximo y las condiciones de uso. Hasta ahora, las pruebas confirmaron que la superficie puede sostener hasta 2,5 kilos, aunque la intención es lanzar el producto al mercado con un límite más conservador para garantizar la seguridad.

Resistencia, pruebas de seguridad y el plan para su salida al mercado

El cemento magnetizable está pensado para un segmento medio prémium de la construcción, destinado a sectores específicos del hogar y no para revestir toda una casa. Además, la escala de producción influirá en el acceso y el costo para el público.