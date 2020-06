Whatsapp: cuatro técnicas para descubrir si te bloquearon Ahora vas a saber si no te contesta los mensajes porque no los vio o porque no quiso.

Hace 2 horas | 20.39 ¿Estás cansado de enviar mensajes de Whatsapp y que no te contesten? Puede ser que ese contacto no quiera tener noticias tuyas y te haya bloqueado. Los avances de la tecnología en la telefonía celular permiten que de forma práctica y sencilla cualquiera pueda saberlo. Acercamos 4 técnicas para que investigues si alguno de tus "amigues" te tachó de su agenda. EL APRIETE DE LOS ANTICUARENTENA MÁS INFO Ley de alquileres Alquilar en la Ciudad, misión casi imposible Por Carla Pelliza Esa foto no es la tuya El primer método es uno de los más sencillos y se trata de prestar atención en la foto de perfil de tu contacto. ¿En qué detalle? En que puedas ver una fotografía y no la imagen del avatar estándar de Whatsapp. Si alguno de tus contactos es portador de la silueta sin rasgos, puede ser que te haya bloqueado. Ni siquiera me clavó el visto La segunda forma de saber si te bloquearon tiene que ver con el "doble tildado" que aparece cada vez que mandas un mensaje y este llegó a su destino. Si bien el truco tiene sus limitaciones, en caso de no recibir el "tildado" (ni hablar del visto) podría deberse a que te bloquearon. ¡Ojo! Este método puede fallar, ya que algunos usuarios advirtieron que aunque los habían bloqueado seguían enviándose los mensajes. ¿Creamos un grupo? Una de las formas más infalibles para ver algún contacto te sacó de tu lista de amigos y te bloqueó es creando un grupo de Whatsapp y tratar de agregar a la persona de la que se sospecha un posible bloqueo. En el caso de que aparezca un error y no se pueda sumar a ese contacto, quiere decir que no tiene intención de que este en su lista de amigos. En '5 te llamo El último truco para saber si te bloquearon de Whatsapp consiste en realizar una videollamada a ese contacto que pensás que pudo haberte bloqueado. Si el usuario te bloqueó, no habrá forma de que puedas comunicarte porque saltará una pantalla que indique "error". TWITTER

E-MAIL

TELEGRAM

LINKEDIN EL DESTAPE RADIO EN VIVO ►