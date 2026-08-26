Causa por presunto abuso sexual infantil: absolvieron a Marcelo Corazza

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 absolvió al ex ganador de Gran Hermano Marcelo Corazza, Leandro Aguiar y Andrés Charpenet en el juicio que investigó una serie de hechos vinculados con abuso sexual infantil, corrupción de menores y trata de personas. Por su parte, Francisco Angelotti recibió una condena de 22 años y Raúl Mermet fue sentenciado a 10 años de prisión.

Los jueces Javier Feliciano Ríos, Andrés Fabián Basso y Fernando Marcelo Machado Pelloni resolvieron desvincular a Corazza de los delitos que se le atribuían. De acuerdo con la decisión judicial, algunos de los hechos investigados habían quedado alcanzados por la prescripción, mientras que en otros casos el tribunal entendió que no existían pruebas suficientes para establecer su responsabilidad penal.

La absolución pone fin a la situación procesal del ex ganador de Gran Hermano en este expediente. Corazza había sido detenido durante la investigación y posteriormente recuperó su libertad en 2023, aunque permanecía sujeto a distintas restricciones. A partir del fallo, los magistrados ordenaron retirarle la tobillera electrónica que utilizaba y dejaron sin efecto otras medidas cautelares que seguían vigentes.

Además de quitarle el dispositivo de monitoreo, el tribunal levantó la prohibición de salir del país que había sido impuesta durante el proceso. También quedó sin efecto el embargo que pesaba sobre sus bienes. De esta manera, la resolución no solo determinó su absolución sino que dispuso el cese de las principales restricciones que habían sido fijadas mientras avanzaba la causa.

Las condenas

La resolución tuvo un resultado distinto para Francisco Angelotti, quien fue condenado a 22 años de prisión. El tribunal lo encontró responsable de varios delitos: trata de personas agravada, abuso sexual con acceso carnal, promoción de la corrupción de menores y tenencia de representaciones de abuso infantil.

Raúl Mermet también fue condenado, aunque por una participación diferente a la atribuida a Angelotti. Los jueces le impusieron una pena de 10 años de prisión al considerarlo partícipe necesario del delito de trata de personas agravada en relación con una de las víctimas.

La sentencia dispuso además que tanto Mermet como Angelotti realicen una reparación económica. El monto establecido equivale a 20 salarios mínimos, vitales y móviles para cada víctima alcanzada por los hechos por los que fueron condenados.