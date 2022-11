Crimen de Nora Dalmasso: a contrarreloj, intentan iniciar una nueva investigación

A cuatro meses de la absolución de Marcelo Macarrón, el hijo de Nora será querellante y se conformó un equipo especial de trabajo para intentar que la causa no prescriba. El sexto fiscal de la causa ya está analizando el expediente.

La justicia cordobesa podría iniciar en las próximas semanas una nueva investigación por el crimen de Nora Dalmasso, la mujer de 51 años que fue asesinada en noviembre de 2006 en su vivienda de la ciudad cordobesa de Río Cuarto. Su hijo Facundo Macarrón (33) se constituyó como parte querellante en la investigación que tendrá un equipo especial de trabajo tras la absolución del viudo Marcelo Macarrón, en julio, durante un juicio por jurados. A 16 años del asesinato, está latente también la posibilidad de archivar definitivamente la causa por la "prescripción de la acción penal".

Luego de que el tribunal absolviera a Macarrón, quien había llegado como acusado de "homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal", el fiscal Pablo Jávega recibió recientemente el voluminoso expediente y ya está armando un equipo de colaboradores para el “análisis y sistematización” la causa, según confirmó a Télam.

En ese marco, en las últimas horas Facundo detalló que se constituyó como querellante y que designó a la abogada Mariángeles Mussolini como apoderada para seguir todo el proceso que hoy está en manos de Jávega, el sexto fiscal de instrucción que tiene el caso.

Sin embargo, el tiempo le juega en su contra. El pasado viernes se cumplieron 16 años de ocurrido el asesinato y aún no hay culpables. "No tenemos mucho para decir, sobre todo en estas fechas que para nosotros son durísimas, porque nos trae de lleno a una tragedia que nos sigue marcando y que no está resuelta", señaló el hijo que hoy abogado que se desempeña en la Cancillería y que tenía 19 años cuando asesinaron a su mamá.

El joven resaltó que en esta nueva etapa investigativa confían "en que la Justicia pueda recuperar el curso de la investigación" y que se pueda "finalmente saber la verdad". Y remarcó: "Lo necesitamos como familia y como sociedad para poder sanar".

La semana pasada, Jávega había detallado: "Se tiene que revisar si hay vectores de investigación vigentes y con acción penal disponible. Atento al volumen del expediente va a insumir tiempo de consideración",

Uno de los aspectos que tiene que resolver Jávega es si corresponde realizar una nueva investigación, ya que el artículo 61 del Código Penal establece que "la acción penal prescribirá a los quince años, cuando se tratare de delitos cuya pena fuere la de reclusión o prisión perpetua".

El 14 de marzo de este año se había iniciado un juicio en contra de Marcelo Macarrón por el delito de "homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal". Sin embargo, al final del proceso, el 5 de julio, el tribunal técnico de la Cámara del Crimen de Río Cuarto y con jurados populares, había resuelto hacer lugar al pedido de la Fiscalía y dictarte el "sobreseimiento" de todos los cargos.

El cuerpo sin vida de Nora fue encontrado el 26 noviembre de 2006 en su vivienda de Villa del Golf, en la ciudad de Río Cuarto, y según las pericias murió asfixiada mediante estrangulamiento. A lo largo del proceso pasaron los fiscales Javier Di Santo, Fernando Moine, Marcelo Hidalgo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, quien cerró la instrucción y la elevó a juicio.

Durante la investigación fueron imputados el pintor Gastón Zárate, considerado "perejil" por sus vecinos que hasta marcharon para defender su inocencia, el hijo de la víctima Facundo Macarrón, el abogado Rafael Magnasco, quienes progresivamente fueron sobreseídos de las acusaciones, y finalmente el viudo Macarrón cómo el único que llegó como acusado al juicio en calidad de instigador del crimen pero terminó absuelto. Al momento del crimen su esposo Macarrón se encontraba participando en un torneo de golf en Punta del Este (Uruguay), según se probó en el juicio.