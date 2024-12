Caso Nora Dalmasso: la trama oscura que reveló un médico forense

La sospecha de un forense que revelaría una trama oscura del caso Dalmasso

A 18 años del crimen de Nora Dalmasso, la causa tomó un nuevo rumbo luego de que se halle la identidad de los rastros genéticos hasta el momento desconocidos. Pese al hallazgo, un médico forense admitió que “hubo cosas raras” en la investigación y reveló una trama oscura del caso que mantuvo -y mantiene- en vilo al país.

La Justicia halló una nueva pista y confirmó que el ADN de un empleado de la familia, Roberto Bárzola, coincide con los rastros genéticos hallados en el cuerpo de la víctima. El nuevo sospechoso, de 45 años, es un parquetista que trabajó para la familia Dalmasso en la época del femicidio. Aunque fue notificado, no quedó detenido debido a la prescripción de la causa. Cabe recordar que Bárzola había declarado como testigo durante el juicio realizado en 2022.

En este marco, Mario Vignolo, médico forense que participó de las pericias del cuerpo de Nora Dalmasso, se refirió a las condiciones del cadáver que darían cuenta de los momentos previos al homicidio y apuntó: “Igual que otros peritos dijimos que era sexo consentido, ahora en caso de que no haya sido consentido, no fue un sexo violento porque no había signos de violencia en el cadáver”, explicó. Vignolo también mencionó que Dalmasso “tenía un golpe en la cabeza que no fue por el sexo, sino por el instinto defensivo al ser estrangulada”.

En este sentido, planteó la existencia de irregularidades que no permitieron esclarecer el hecho. “De entrada siempre se temió que haya alguien importante y por ese temor siempre empezaron a embarrar la cancha y el tiempo que pasa es la verdad que huye”, señaló y sostuvo que “todas las idas y vueltas en este juicio hicieron que se diluya la verdad que a lo mejor estaba en las narices”.

La sospecha de un forense que revelaría una trama oscura del caso Dalmasso

“Cosas raras”: trama oscura del caso Nora Dalmasso

Sobre el atraso de la Justicia para identificar el perfil genético, Vignolo apuntó: “Las muestras genéticas son las que se tomaron en ese momento, son indubitables, y si están, solo falta corroborarlas”. En esta línea, advirtió que hubo cosas que “llamaron su atención”. Y puntualizó: “Que me llamen a mí como ‘experto’ junto a otros y el día que iban no me avisen. Pasaron décadas y nunca me llamaron para preguntarme qué decía mi informe”, cuestionó.

En esa misma línea, agregó: “Durante 14 años, no fui llamado a declarar. O sea... Hubo cosas raras, no digo que haya irregularidades, malas intenciones, pero hubo cosas que a mí me llamaron la atención”.

Cómo murió Nora Dalmasso: qué dicen los médicos forenses sobre su asesinato

El cuerpo sin vida de Nora Dalmasso fue encontrado el 26 de noviembre de 2006 en su vivienda de Villa del Golf, en Río Cuarto, por un vecino. Fue la madre de la víctima la que le pidió que fuera hasta la casa de su hija porque no le respondía el teléfono. El hombre ingresó por la puerta trasera y fue quien halló el cadáver. Por la escena del crimen desfilaron por lo menos 23 personas que alteraron el lugar con movimientos que complicaron la investigación que en primer lugar fue dirigida hacia un albañil, Gastón Zárate. Su caso inspiró “la marcha del perejil”, pero luego los investigadores apuntaron al viudo Marcelo y al hijo de Nora, Facundo Macarrón, ambos fueron absueltos en el juicio.

Según las pericias, Dalmasso murió asfixiada mediante estrangulamiento. Fue hallada sobre la cama en la que había rastros de un acto sexual y fue asfixiada con el cinturón de su bata. Ahora, se determinó que el material genético de Bárzola es compatible con las huellas genéticas encontradas en el cinto de bata que estaba anudado en el cuello de la víctima y en un vello hallado en la zona inguinal de la misma.

Quién es el nuevo sospechoso: Roberto Bárzola

En noviembre de 2006, Bárzola fue contratado para realizar un trabajo de pulido en la casa de Villa del Golf, donde Nora Dalmasso fue encontrada asesinada. Tenía 27 años en ese momento y es oriundo de Río Cuarto, lugar del crimen. En 2007, la familia de la víctima solicitó que se incluyera a Bárzola en la lista de personas a cotejar su ADN, pero el fiscal del caso no lo consideró en su momento.

Durante el juicio que terminó con la absolución del viudo Marcelo Macarrón en abril de 2022, Bárzola declaró que había trabajado en la casa de la familia Macarrón y que había visto a Nora Dalmasso una vez. Ahora, fue incluido en las pericias impulsadas por el fiscal de Río Cuarto, Pablo Jávega, quien ordenó tomar 200 muestras de ADN el año pasado para esclarecer el crimen.

En una conferencia de prensa, el fiscal confirmó que Bárzola había trabajado en la casa de la víctima una semana antes del homicidio. "Se ha verificado una compatibilidad genética tanto en las huellas encontradas en el cinto de bata de la víctima como en un pelo hallado en la escena del crimen", ratificó