Caso Nancy Godoy: quiénes son los 5 detenidos

La causa por la desaparición de Nancy Estela Godoy, una docente rural de 52 años que fue vista por última vez en la zona de Esquina, Corrientes, sumó dos nuevos detenidos y ya son cinco las personas arrestadas. Entre ellas está Ireneo Zarza, capataz de la estancia El Curupí, cercana a la escuela en la que trabajaba la maestra. La investigación busca reconstruir sus últimos movimientos y determinar qué ocurrió con ella.

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Los nuevos arrestos se concretaron durante la noche del miércoles 21 de octubre y elevaron la cifra de sospechosos a cinco: Zarza, otro hombre de apellido Sandoval, Rosa Leguizamón, Nahuel Rojas y Ernesto Ezequiel Bordón. Ahora, la fiscalía profundiza la hipótesis de un posible femicidio, mientras continúan los rastrillajes y las pericias para encontrar elementos que permitan esclarecer el caso.

Quiénes son los cinco detenidos por el caso Nancy Godoy

Ireneo Zarza: trabajaba como capataz de la estancia El Curupí. Los testimonios incorporados a la investigación lo ubican en un puesto rural situado a unos 150 metros de la Escuela Rural Nº 626 durante las horas previas a la desaparición de Godoy. Su presencia en la zona es uno de los puntos que analiza la fiscalía.

trabajaba como capataz de la estancia El Curupí. Los testimonios incorporados a la investigación lo ubican en un puesto rural situado a unos 150 metros de la Escuela Rural Nº 626 durante las horas previas a la desaparición de Godoy. Su presencia en la zona es uno de los puntos que analiza la fiscalía. Un hombre de Sandoval: es otro de los trabajadores rurales detenidos en los últimos procedimientos. No se dieron a conocer los motivos de su detención, aunque se cree que podría haber colaborado con el encubrimiento del supuesto delito.

Rosa Leguizamón: fue detenida junto con su pareja, Nahuel Rojas. Los investigadores analizan posibles contradicciones en sus declaraciones y la información que aportó sobre un supuesto regreso de la docente a la ciudad de Esquina. Además, durante un allanamiento en una casa vinculada a ella, en la localidad correntina de Sauce, se secuestraron prendas y calzado que podrían pertenecer a la maestra.

fue detenida junto con su pareja, Nahuel Rojas. Los investigadores analizan posibles contradicciones en sus declaraciones y la información que aportó sobre un supuesto regreso de la docente a la ciudad de Esquina. Además, durante un allanamiento en una casa vinculada a ella, en la localidad correntina de Sauce, se secuestraron prendas y calzado que podrían pertenecer a la maestra. Nahuel Rojas: pareja de Leguizamón, también quedó detenido en el marco de la causa. Su situación judicial se vincula con la investigación sobre un posible encubrimiento y con las medidas realizadas en propiedades relacionadas con la pareja.

pareja de Leguizamón, también quedó detenido en el marco de la causa. Su situación judicial se vincula con la investigación sobre un posible encubrimiento y con las medidas realizadas en propiedades relacionadas con la pareja. Ernesto Ezequiel Bordón: fue el primer detenido del expediente. Es un peón rural y su arresto se produjo a partir de sus declaraciones ante los investigadores. Su defensa cuestionó las circunstancias de esas actuaciones y denunció presuntas agresiones físicas contra el acusado, un planteo que debe distinguirse de los hechos que la Justicia busca esclarecer.

Las pistas que llevaron a los investigadores hasta la estancia El Curupí

Godoy era directora suplente de la Escuela Rural Nº 626, ubicada en el paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina. Para llegar al establecimiento debía atravesar un terreno rural de difícil acceso y realizar parte del trayecto a caballo.

El último contacto conocido con su familia se produjo el 7 de octubre, a través de mensajes con uno de sus hijos. Desde entonces nadie pudo volver a contactarse con ella.

En el avance de la causa, los investigadores pusieron el foco en Zarza a partir de testimonios que lo ubican en un puesto de la estancia durante los días cercanos a la desaparición. La fiscalía también analiza declaraciones sobre su comportamiento y su conocimiento de la zona.

Otra línea de investigación apunta a la información proporcionada por Leguizamón acerca de los movimientos de Godoy durante el fin de semana. Las presuntas inconsistencias en su relato y los objetos secuestrados en una vivienda vinculada a ella forman parte de las medidas que buscan reconstruir lo sucedido.

Uno de los detenidos por la desaparición de Nancy Godoy.

Qué se sabe de las pruebas y cómo sigue la investigación

Entre los elementos incorporados a la causa hay una campera negra y calzado que podrían haber pertenecido a la docente. Los objetos deben ser reconocidos por sus familiares y sometidos a las pericias correspondientes para determinar si efectivamente tienen relación con Godoy.

En paralelo, continúan los rastrillajes en sectores rurales de difícil acceso. Los investigadores buscan reconstruir los últimos movimientos de la maestra y reunir pruebas que permitan establecer si fue víctima de un delito y quiénes podrían haber intervenido.

La principal hipótesis que se investiga es la de un posible femicidio a pesar de que hasta el momento no encontraron un cuerpo. Por eso, el caso sigue abierto y las responsabilidades individuales de los cinco detenidos deberán establecerse a partir de las pruebas y las decisiones judiciales.

La desaparición de Nancy Godoy mantiene la atención puesta en Esquina, Corrientes, mientras su familia espera respuestas y la Justicia intenta determinar qué ocurrió desde aquel último contacto del 7 de octubre.