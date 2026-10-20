Quién es Nancy Godoy, la maestra desaparecida que viajaba horas a caballo para dar clases en una escuela rural de Corrientes

Nancy Estela Godoy tiene 52 años, es docente y está desaparecida desde el 6 de octubre de 2026 en la provincia de Corrientes. La mujer trabajaba como directora suplente de la Escuela Rural Nº 626, ubicada en el paraje El Malezal, en el departamento de Esquina, donde las distancias y las dificultades de acceso condicionaban su rutina laboral.

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Para llegar al establecimiento, ella debía realizar un extenso recorrido que combinaba traslados en camioneta y a caballo. Debido a las condiciones de los caminos rurales, acostumbraba a permanecer en la escuela durante varios días. Su último contacto conocido con uno de sus hijos fue el miércoles 7 de octubre, a través de WhatsApp. Desde entonces, no volvieron a tener noticias directas de ella y la investigación busca reconstruir sus últimos movimientos.

Quién es Nancy Godoy y cómo era su vida como docente rural

Nancy Godoy trabajaba en la Escuela Rural Nº 626 del paraje El Malezal, una zona rural del departamento de Esquina, en Corrientes. Había asumido una suplencia en la dirección del establecimiento y estaba a cargo de la actividad educativa en un entorno marcado por las grandes distancias y las dificultades de comunicación.

La escuela tiene diez alumnos, hijos de trabajadores rurales de la zona. Para llegar hasta allí, ella dependía de una logística particular: el trayecto incluía una parte en camioneta y otra a caballo, por caminos que podían complicarse después de las lluvias. Por esa razón, no siempre podía regresar a su casa al finalizar la jornada y solía quedarse en el establecimiento durante la semana.

Esa rutina también explica por qué la falta de comunicación no encendió de inmediato las alarmas entre sus allegados. En el paraje hay problemas de señal telefónica y las condiciones meteorológicas pueden dificultar los traslados. Sin embargo, cuando sus familiares y personas que conocían sus movimientos comprobaron que no estaba en la escuela ni había regresado a su domicilio, la preocupación se transformó en una búsqueda urgente.

Cuándo fue vista por última vez y qué se sabe de su desaparición

El martes 6 de octubre, Godoy salió de su casa alrededor de las 6 de la mañana para dirigirse a la escuela rural donde trabajaba. Al día siguiente, el miércoles 7, mantuvo un intercambio de mensajes por WhatsApp con su hijo Sebastián. En esa conversación le aseguró que estaba bien, pero los mensajes posteriores de su hijo ya no llegaron a destino.

La preocupación creció cuando comprobaron que la docente no estaba en el establecimiento. De acuerdo a los testimonios, la escuela tenía las luces encendidas y conservaba algunas de sus pertenencias, entre ellas ropa y elementos personales. La familia considera que esos detalles deben ser tenidos en cuenta para reconstruir lo ocurrido.

Operativo de búsqueda por Nancy Godoy.

El jueves 15 de octubre, su hijo Adán presentó la denuncia formal por desaparición. Desde entonces, las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda en sectores rurales de difícil acceso, con efectivos policiales, perros especializados, caballos y drones. La investigación quedó a cargo del fiscal Javier Gustavo Mosquera, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Esquina.

Qué hipótesis maneja la familia y cómo sigue la búsqueda

Los familiares de Godoy sostienen que es poco probable que haya abandonado la escuela por decisión propia. Su nuera Alejandra Obertello planteó públicamente la posibilidad de que alguien conocido la haya engañado para que saliera del establecimiento. La familia también cuestionó aspectos del operativo y pidió que se profundice la investigación para esclarecer qué pasó con la docente. Esa hipótesis, sin embargo, todavía debe ser corroborada por la Justicia.

Como parte de la causa hubo allanamientos y detuvieron a personas vinculadas con la investigación. Los procedimientos incluyeron el secuestro de elementos que deben ser analizados por los peritos.

Mientras continúa la búsqueda, los hijos de Godoy y otros familiares reclaman que aparezca con vida y que se esclarezcan sus últimos movimientos. La prioridad es encontrar a la docente y determinar qué ocurrió después de su último contacto con la familia.