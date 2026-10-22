Importante operativo en el campo del caso Nanci Godoy: trasladan a un detenido e investigan posible femicidio

La investigación por la desaparición de Nanci Godoy sigue avanzando a contrarreloj mientras pasan los días y la familia de la docente correntina desconoce cuál es su paradero. Ahora, el abogado Fernando Burlando se hará cargo de la querella representando a la familia mientras los fiscales ordenan nuevas medidas y rastrillajes donde se encuentra la escuela. Por su parte, según pudo confirmar El Destape, el principal acusado por el presunto femicidio fue retirado de la Fiscalía -donde estaba detenido- y llevado al campo.

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En diálogo con la prensa, Juan Cruz Belloso -letrado perteneciente al estudio de Burlando- señaló que Gustavo Briend ya se encuentra en la provincia. "Ayer nos entrevistamos con ellos. Ultimaron detalles, adquirimos información y vinimos a ayudar a esclarecer el caso. La familia definirá la querella, a qué integrantes de la familia vamos a representar", indicó ante las consultas. "Los familiares ya están en la Fiscalía. Esta tarde habrá una marcha y el Dr. Briend estará presente", añadió.

"En principio están abiertas todas las hipótesis, sabemos que son varias. Se manejan cuestiones por femicidio, un ataque sexual, pero en definitiva -hasta el momento- son especulaciones. Quedan ultimar muchísimos detalles más. Pero sería negligente de mi parte asegurar que se trata de un femicidio. Hasta el momento, es una investigación en proceso", manifestó Belloso.

El abogado que viajó a Corrientes junto a Briend señaló que la familia "está anonadada y no conoce a fondo qué pudo haber pasado" con la mujer de 52 años, desaparecida desde el pasado 7 de octubre. En ese marco, remarcó que son "colaborativos" con la investigación de la Fiscalía y creen en el trabajo realizado hasta el momento. "Hasta el momento tenemos el primer aproximamiento que son los objetos secuestrados, falta que terminen los peritajes para llegar a fondo y ver a quién investigar puntualmente, y tener conocimiento concreto de cada uno de ellos", agregó.

Durante la mañana de este martes, los fiscales pidieron la detención del capataz de la Estancia El Curupí, Irineo Zarza y de otro peón acusados por haber participado de un delito al que investigan como posible femicidio de la docente. Según la investigación, el hombre solía quedarse algunos días en un puesto tipo tapera a poco más de 100 metros de la escuela, donde -según algunos testigos- tomaba alcohol en exceso y se tornaba muy agresivo.

Si bien ese lugar no era su vivienda, sí lo utilizaba como lugar de resguardo cuando trasladaba animales, por lo que conocía bien la zona de bañados, lagunas y pozos que en los últimos días se convirtieron en una pieza clave de la investigación. Según testimonios que recogieron los investigadores, Zarza estuvo en esa tapera los días en que se tuvo el último contacto con la docente.

En diálogo con El Destape, el letrado Gustavo Briend confirmó que el capataz fue retirado de la Fiscalía -donde se encuentra detenido desde la mañana- y llevado al campo en el cual desapareció la mujer aunque no precisó con qué objetivo. "Por ahora no hay nada concreto, falta la formalización de la imputación", indicó.

Los otros detenidos por la desaparición de Nanci Godoy

Antes del arresto de Zarza ya estaban detenidos Rosa Leguizamón y su pareja, Nahuel Rojas. Los investigadores sospechan que la mujer pudo haber facilitado el crimen. Pusieron la mira sobre ella por contradicciones en sus declaraciones y porque fue quien habló de un supuesto viaje de Godoy de regreso a la ciudad de Esquina durante el fin de semana.

En un allanamiento a una casa vinculada a Leguizamón, en la localidad de Sauce, la Policía encontró una campera negra y dos alpargatas que habrían pertenecido a la víctima. Primero, se las van a mostrar a los familiares de la docente para que intenten reconocerlas; luego se harán los estudios técnicos respectivos.

El primer detenido de la causa fue Ernesto Ezequiel Bordón, un peón de campo. Lo arrestaron a partir de sus propias declaraciones ante los investigadores. El abogado Norberto Codazzi cuestionó ese testimonio y denunció que su representado recibió golpes y agresiones físicas durante las actuaciones. En los procedimientos vinculados a Bordón, la Policía secuestró cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojas. Se van a analizar para determinar si se trata de sangre humana.

Cómo fue la desaparición de la maestra rural

Godoy salió de su casa hacia la escuela del paraje El Malezal. Para llegar tenía que atravesar la estancia y hacer un tramo a caballo. El 7 de octubre intercambió mensajes con uno de sus hijos, y ese fue el último contacto con su familia.

Los rastrillajes en la zona continúan. La Justicia también prevé tomar muestras de ADN a los familiares para cotejarlas en el futuro.