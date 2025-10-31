A más de un mes de la desaparición de Loan Danilo Peña, la causa se acerca inicia la apertura del secreto de sumario. Allí, se conocerán los detalles más intrínsecos de la investigación y los abogados de las partes podrán expresarse sobre sus representados, sin ningún obstáculo. Hasta el momento, hay 7 personas detenidas y los investigadores desconocen si está vivo o no. La actual calificación del caso, según indicaron los fiscales federales, es "sustracción y ocultamiento de un menor", un delito con una pena de entre cinco y 15 años de cárcel. Rastrillajes, allanamientos, análisis, peritajes y diversas hipótesis. Por ahora, no hay rastros de nada.
Caso Loan: por qué todavía no empezó el juicio y qué pasó con los detenidos
En VIVO - Actualizado hace 2 horas
La desaparición de Loan Peña, ocurrida en junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio sigue generando conmoción y nuevas líneas de investigación.
Hace 2 horas
Caso Loan: uno por el uno, los últimos testimonios de la causa
Caso Loan: uno por el uno, los últimos testimonios de la causa
El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. Se aguarda por la definición de la fecha de inicio del proceso judicial, pero mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Sin embargo, en los últimos días el aporte del perito designado por la familia del niño podría generar un giro drástico en la investigación. Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
Hace 3 horas
Caso Loan: cuándo es el juicio y qué pasa con la causa paralela
Hace 4 horas
Caso Loan: el nuevo testimonio que enciende las alertas por la desaparición
