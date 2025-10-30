EN VIVO
Desaparición de Loan

Caso Loan: uno por el uno, los últimos testimonios de la causa

En VIVO - Actualizado hace 2 horas

La desaparición de Loan Peña, ocurrida en junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio sigue generando conmoción y nuevas líneas de investigación.

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. Se aguarda por la definición de la fecha de inicio del proceso judicial, pero mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Sin embargo, en los últimos días el aporte del perito designado por la familia del niño podría generar un giro drástico en la investigación. Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

Hace 2 horas

Caso Loan: los últimos testimonios que complican la causa

Caso Loan y las últimas noticias hoy 28 de octubre: el minuto a minuto de su búsqueda

Hace 3 horas

Caso Loan: el nuevo testimonio que enciende las alertas por la desaparición

Hace 4 horas

Caso Loan: las últimas hipótesis que conmueven a la causa por desaparición

