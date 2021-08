Caso Guadalupe Lucero: un perro detectó la última pista de la niña en una ruta

Lo confirmó la madre de la niña desaparecida en San Luis. Próximamente será recibida por el Ministerio de Justicia y la ministra de Seguridad, Sabina Frederic.

"A mí pequeña la sacaron por la ruta", confirmó Yamila Cialone, la madre de Guadalupe Lucero. A través de su cuenta de Facebook, Cialone dio a conocer las últimas novedades sobre el caso de la niña de cinco años que desapareció el pasado 14 de junio en San Luis. Además, informó que será recibida en los próximos días por el Ministerio de Justicia y la ministra de Seguridad, Sabina Frederic.

Según contó la madre de Guadalupe, un equipo de perros entrenados comandado por un hombre llamado Santiago Diaz, integrante de la Brigada de Rescate con Intervención Canina, encontraron las primeras pistas importantes del caso.

Desde el equipo estuvieron rastrillando la zona cero en donde desapareció Guadalupe. Díaz explicó que su investigación se enfocó en marcar con exactitud el lugar por dónde la niña había sido extraída. Fue en la autopista número 7 en donde los canes perdieron el rastro, por lo que los investigadores presuponen que la niña habría sido llevada en un vehículo.

Guadalupe Lucero desapareció el pasado 14 de junio. Fue vista por última vez en el barrio 544 Viviendas de San Luis.

Los primeros trabajos se llevaron a cabo en la casa de la mamá de Guadalupe, a quien le pidieron pertenencias de su hija para que los perros pudieran detectar su olor. Por medio de una técnica de extracción de aroma llevada a cabo por los canes, confirman el olor de la niña y comienzan con la búsqueda en la zona cero.

“En la zona cero detectamos la presencia de aroma de la niña y luego marcamos un recorrido que nos llevó hasta un campo”, informó Díaz. "Nuestros perros marcaron debajo de una baldosa a pocos metros de la casa de la tía de la menor medio cigarrillo el cuál la policía se encuentra realizando las pericias, el can siguió por la calle se metió a los campos hasta la orilla de la autopista de las Serranías Puntanas y ahí perdieron el rastro", detalló el hombre que encabezó la búsqueda.

El desesperado pedido de la madre de Guadalupe Lucero

“Llegué a la zona cero y me encontré con la noticia de que a mi pequeña la sacaron por la ruta, desbordé en llanto y en impotencia, bronca, angustia porque era el primer dato del caso de Guada después de dos meses”, expresó Cialone a través de su cuenta de Facebook.

La madre de la menor desaparecida en San Luis manifestó su impotencia tanto con los policías encargados del caso como con el padre de Guadalupe e informó los últimos detalles del caso que se conocieron gracias al trabajo de Santiago Díaz y sus canes. Según la mujer, Guadalupe Lucero habría estado en esa zona de la ruta un día antes de su desaparición.

"Estando ahí y ver esa ruta con la cantidad de autos que pasa, los camiones, el descampado y la zona vacía entre en crisis", afirmó Cialone y agregó: "Volví atacar a la policía enfrente de todos, con el padre de Guada en presencia, solo observando como yo con mí llanto la poca fuerza gritaba y les reclamaba que a dos meses ellos no pudieron hacer lo que la brigada de Santiago y sus perros hicieron".





En el mismo posteo, Cialone contó que tiene una perimetral por tres meses por "darle una cachetada al padre" que "tendría que haberlo hecho desde el día 1 que Guada no está".

"A dos meses mí vida es un caos, corro peligro de que me quiten a mí otro hijo sabiendo que tengo a una pequeña desparecida", siguió diciendo la madre de la menor y aseguró que "si dejo de luchar es porque a mí ya me mataron en vida". "Me cansé. Guada, perdón hija por tanta injusticia", cerró.

Guadalupe es de tez trigueña, tiene cabello lacio, por debajo de los hombros, un lunar en la mejilla izquierda, y al momento de su desaparición vestía una campera parca negra con capucha, buzo rosa y llevaba botas negras. Cualquier dato sobre su paradero, comunicarse al 0800-333-5500.