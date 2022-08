El testimonio que incrimina a Pachelo: cómo fue su "confesión" del crimen a un compañero de celda

Declaró la hermana de Marcelo Fabián Maradei, el hombre que estuvo preso junto a Pachelo. La supuesta confesión del crimen y el lugar en donde "ocultó el arma".

En medio del juicio por el crimen de María Marta García Belsunce, que tiene como principales acusados a Nicolás Pachelo y dos ex vigiladores, la fiscalía aseguró ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro que una persona que estuvo presa junto a Pachelo tenía su confirmación sobre el asesinato de María Marta y también, sobre el lugar en donde habría ocultado el arma.

El hombre en cuestión es Marcelo Fabián Maradei, quien murió el 9 de agosto de 2021 cuando por entonces estaba detenido en la Unidad Penal N°9 de La Plata. Según la fiscalía, el fallecido se acercó en 2019 a la fiscalía del expediente Pilar para decir que había estado encerrado en un calabozo de la Prefectura en Retiro junto al principal acusado, quien le habría confesado el crimen y también habría dicho que el arma homicida la había tirado en una alcantarilla en la autopista Panamericana cercana al barrio cerrado, Carmel.

Ahora, declaró Viviana Sandra Maradei, hermana del fallecido, y contó que su hermano le contó que tenía información sobre el Caso García Belsunce y la confesión en primera persona de Pachelo.

La supuesta confesión de Pachelo: qué dijo la hermana del preso fallecido

Viviana Sandra Maradei afirmó que Marcelo Fabián, cuando estaba preso en la Unidad N 1 de Olmos cumpliendo una pena de 25 años por homicidio, le reveló que tenía información sobre el Caso Belsunce. “En una visita, sería aproximadamente en el año 2012 o 2013, estábamos tomando mate y me dijo sabía que Pachelo había matado a María Marta García Belsunce. Le pregunté ‘¿cómo sabes eso?’. Y me dijo ‘él me lo contó'”.

“También me dijo que le había dicho dónde había arrojado el arma pero no me especificó el lugar. Me dijo que era abajo de un puente donde recorría agua, un arroyito. Me pidió que me comunicara con los abogados del señor Carrascosa para aportarle está información por si servía”, siguió diciendo Viviana en su declaración. Finalmente, dijo que su hermano “no quiso meterse en el tema” y prefirió no contactar a la defensa de Carrascosa.

Qué dijo Pachelo sobre la acusación de la fiscalía

"Absolutamente ninguna prueba me incrimina, ni me sitúa en la escena del crimen", planteó el imputado con fuertes críticas hacia la familia de María Marta, a quienes acusó de "montar un show" y, también, contra la fiscalía, a quienes cuestionó por "tirar títulos a los periodistas para que la gente lea lo que ellos quieren".

Con respecto al supuesto testimonio de Marcelo Maradei, Pachelo dijo: Yo no recuerdo (a Maradei), pero no lo voy a negar porque después el fiscal dice que soy un mentiroso. Lo que sí niego es que confesé lo que dice que confesé. Es insólito...¿Por qué primero no van corriendo a buscar el arma? Es insólito; en vez de venir a plantear que se murió (Maradei falleció en 2021), vayan a buscar el arma. Rara la actitud de la fiscalía, como siempre".

En la última audiencia, el fiscal Andrés Quintana aseguró: “Pachelo miente, miente, miente. Mintió cuando dijo que no conocía a Maradei, porque estuvo alojado con él; mintió cuando nos dijo que estuvo dos años solo, compartió la celda con otro detenido; mintió cuando dijo que no había lugares comunes, porque en las fotos se ve que había un gimnasio; mintió cuando dijo que era un sótano sin luz natural, ya que ve en la fotos que hay ventanas. Y si eso es mentira evidentemente lo que había señalado Maradei es verdad”.

Además, se presentó a declarar el comisario Carlos Nicolás, que cumple funciones en zona vial de San Nicolás y dijo que Quintana le solicitó “constatar la existencia de bocas de tormentas o alcantarillas” sobre la autopista.

“Se realizó un recorrido visual en cada uno de los lugares, consulté a Defensa Civil y a personal de autopista por los desagües. Me refirieron que por el tiempo transcurrido era imposible poder ubicar algún elemento, porque cuando llueve el caudal de agua es muy importante y arrastra todo lo que hay en las orillas en dirección a arroyos (que desembocan en el Río Luján o en el Río de La Plata, dependiendo la caída)”, afirmó el comisario.